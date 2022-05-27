بطل أزمات سيتيين يستهدف العودة إلى برشلونة

هل يقبل النادي الكتالوني الاستعانة بخدماته؟

كشف إيدر سارابيا مساعد كيكي سيتيين المدرب الأسبق لبرشلونة، عن رغبته في العودة إلى النادي الكتالوني مرة أخرى.

وكان سارابيا الذي يعمل حاليًا كمدرب لفريق "أندورا" الذي يملكه جيرارد بيكيه مدافع برشلونة الحالي، قد عمل كمساعد لسيتيين في الفريق الكتالوني من يناير 2020 وحتى أغسطس من نفس العام.

وكان سارابيا بطلًا للعديد من الأزمات داخل النادي بتلك الفترة، حيث شوهد أكثر من مرة يتلفظ بألفاظ خارجة ضد بعض اللاعبين وبالتحديد في خط الدفاع.

وتسببت تصرفاته وقتها في وجود حالة غضب داخل غرفة ملابس الفريق، ومع ذلك يظل طامحًا في العودة.

وقال في تصريحات لراديو كتالونيا:"أخبرت والدتي أنه في غضون 10 سنوات سأتواجد على مقاعد البدلاء، وحققت ذلك مع برشلونة، الآن لا أفكر في العودة للنادي وأستمتع بنفسي مع أندورا، ولكن هذا الآن فقط، لأنني أطمح في العودة لبرشلونة مرة أخرى وأتمنى ذلك".

Memories of Australia 🇦🇺 pic.twitter.com/F3JPTrHrgk — FC Barcelona (@FCBarcelona) May 27, 2022

وأما عن علاقته بسيتيين:"لدي علاقة جيدة جدًا معه، لطالما كانت تربطه علاقة ممتازة مع والدي، كما أن والد بابلو توري من الأصدقاء المقربين له أيضًا، وأعتقد أنه ساهم في انتقاله إلى برشلونة ورفضه للعروض الأخرى".

وعن العمل مع ليونيل ميسي:"إنه أفضل لاعب في التاريخ، لأنه يلعب الكرة ويفهمها أيضًا، خيبة الأمل التي مر بها النادي جعلته يرحل ولكني أعتقد أن أولويته كانت البقاء ونفس الأمر بالنسبة للنادي".

يذكر ان سارابيا انتقل إلى أندورا في يناير 2021، وقاد الفريق مؤخرًا للتأهل إلى دوري الدرجة الثانية الإسبانية للمرة الأولى في تاريخه.

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