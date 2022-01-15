بطله مايكون .. اعتذار جديد من صحيفة الجزيرة للنصر

تقدمت صحيفة الجزيرة السعودية باعتذار لنادي النصر السعودي بعد إلزامها بذلك من اللجنة الابتدائية الرابعة في مخالفات نظام النشر والمطبوعات، وهو ليس الأول في تاريخ الصحيفة تجاه الفريق الأصفر.

وأوضحت الصحيفة في نسختها الصادرة صباح اليوم وعبر حسابها الرسمي على تويتر أن الاعتذار جاء لنشر خبر خاطئ حول مدافع النصر السابق "مايكون بيريرا" بتاريخ الـ24 من يوليو 2020.

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الجزيرة كان قد نشرت خبرًا حول تأخر سفر المدافع البرازيلي آنذاك، مشيرة إلى أن السبب خلف ذلك هو عدم دفع إدارة النصر ثمن التذكرة، وقد تقدم النادي بشكوى ضد ذلك الخبر بدعوى عدم صحته.

النصر ربح القضية، وقد ألزمت المحكمة الجزيرة بتقديم اعتذار للنادي وهو ما فعلته بالفعل صباح اليوم.

يُشار إلى أن ذلك الاعتذار ليس الأول من الصحيفة تجاه النادي الأصفر، إذ فعلته عدة مرات آخرها في التاسع من ديسمبر الماضي، حيث تقدمت به للنادي ومديره التنفيذي السابق حسين عبد الغني بعد الإساءة لهما في تغريدات سابقة.