بطلب من جروس .. الأهلي السعودي يدخل في مفاوضات مع محمود علاء

أحد مسؤولي الراقي قد بدأ بالفعل في فتح باب التفاوض مع اللاعب

قالت تقارير صحفية سعودية أن اللاعب الدولي المصري محمود علاء مدافع نادي الزمالك دخل ضمن خيارات نادي الأهلي السعودي بطلب من المدير الفني السويسري كريستيان جروس مدرب الفريق الحالي.

صحيفة "البلاد" بحسب مصادرها أشارت إلى أن جروس الذي كان مديرًا فنيًا للزمالك الموسم الماضي رشح علاء من أجل التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية المُقبلة، لترميم دفاع الفريق.

وأضافت التقارير أن أحد مسؤولي الراقي قد بدأ بالفعل في فتح باب التفاوض مع اللاعب من أجل ضمه للفريق كبديل للبوسني زوكانوفيتش.

وكان النادي الأهلي قد منح البوسني زوكانوفيتش الضوء الأخضر من أجل الرحيل عن الفريق خلال الميركاتو الشتوي بسبب عدم قناعة المدير الفني بمستوى اللاعب.

وكشفت التقارير ان أحمد بامعوضة المدير التنفيذي بالأهلي يتواجد حاليًا في القاهرة من أجل التفاوض مع وكيل اللاعب لبحث إمكانية التعاقد معه.

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يُذكر أن لوائح الاتحاد السعودي لكرة القدم تنص على تواجد 7 لاعبين في كل فريق، ويمتلك الأهلي حاليًا قائمة المحترفين كاملة بالفريق، والتي قد تشهد تغييرات في يناير.