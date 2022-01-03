بطلب أنشيلوتي .. ريال مدريد يتحرك نحو مدافع يوفنتوس

يعد تدعيم خط الدفاع أحد أولويات نادي ريال مدريد الإسباني خلال الفترة القادمة، خاصة وأن النادي الملكي لا يملك عددًا كافيًا من اللاعبين في قلب الدفاع تحديدًا.

وفي أخبار مفاجئة من تركيا، فإن ريال مدريد يريد التعاقد مع ميريح ديميرال مدافع نادي يوفنتوس الإيطالي، الذي يلعب معارًا خلال الموسم الحالي في صفوف أتالانتا.

وحسب صحيفة "Fanatik" التركية، فإن ريال مدريد يريد ضم ديميرال بناء على طلب صريح من الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني.

ويقدم ديميرال أداءً مميزًا هذا الموسم في أتالانتا، ويملك الفريق الإيطالي خيار شراء بقيمة 27 مليون يورو يمكنهم تنفيذه من أجل الحصول على عائد اقتصادي كبير من بيع التركي في الصيف.

ويجذب ديميرال أنظار عدد من الأندية الأوروبية، وعلى رأسها نابولي الإيطالي ونيوكاسل وتشيلسي ومانشستر يونايتد وليستر سيتي من إنجلترا إلى جانب ريال مدريد.

وتمكن ديميرال من كسب جماهير أتالانتا سريعًا، لدرجة أنهم أطلقوا عليه لقب "الجنرال"، ولعب حتى الآن 19 مباراة مع الفريق.

ويتمتع المدافع التركي بقوة كبيرة خاصة في ألعاب الهواء بسبب طوله الفارع، 190 سم، ورغم أنه لا يزال في الثالثة والعشرين، إلا أن لديه بالفعل خبرة واسعة.

ريال مدريد، ورغم الشراكة المميزة بين إيدير ميليتاو ودافيد ألابا، إلا أنه في حاجة إلى المزيد من الأسلحة الدفاعية بعد رحيل سيرخيو راموس ورافاييل فاران.

اقرأ أيضًا |

بتدخل باريس .. "تأثير الدومينو" يقرب موراتا من برشلونة !

عودة "السوبر ليج" .. شركة علاقات عامة تقود محاولة إحياء المشروع!

دموع، معجزة، خيبة أمل وبطل معاناة .. 16 صورة لخصت كرة القدم في 2021