بطريقة مبتكرة .. الشباب يرحب بالأرجنتيني بانيجا بعد وصوله للرياض
أعلن نادي الشباب السعودي، عن التعاقد مع الأرجنتيني إيفر بانيجا، لاعب وسط إشبيلية الإسباني السابق، بعد أن تم التعاقد معه ليمثل الليث الأبيض بداية من الموسم المقبل.
وانتهى عقد بانيجا مع إشبيلية الإسباني بنهاية الموسم الحالي، لينتقل إلى الشباب السعودي في صفقة انتقال حر، بعد أن تم الاتفاق بين الطرفين بنجاح.
ونشر الحساب الرسمي لنادي الشباب، عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة، يعلن خلالها عن التعاقد مع إيفر بانيجا، في صفقة انتقال حر، حيث جاء نص التغريدة كالآتي:
"ثمة بدايات جديدة دومًا، الرحلة لم تنتهِ بعد يا أصدقاء، نلتقي في الرياض، لنعيد كتابة المجد، بانيجا وصل".
وقام نادي الشباب بالترحيب بقدوم بانيجا بطريقة مبتكرة، وهي ما نالت إشادة كل مشجعي ومتابعي نادي الشباب عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
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ويسعى نادي الشباب لتدعيم صفوفه بلاعبين مميزين خلال فترة الانتقالات الحالية، استعدادًا للموسم الرياضي الجديد، من أجل العودة إلى منصات التتويج.
ثمة بداياتٌ جديدة دومًا ..— نادي الشباب السعودي (@AlShababSaudiFC) September 16, 2020
الرحلة لم تنتهِ بعد يا أصدقاء
نلتقي في الرياض..
لنُعيد كتابة المجد 🧡🖤#بانيغا_وصل #WelcomeBanega#الشباب #alshabab pic.twitter.com/mS0zaH5ylD