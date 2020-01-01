بطريقة غير متوقعة .. خليلوزيتش يرد على استبعاد حمد الله من قائمة المغرب

المدرب البوسني يكشف سبب استبعاده لمهاجم النصر السعودي.

رد البوسني وحيد خليلوزيتش، المدير الفني للمنتخب المغربي، بطريقة غير متوقعة، على سؤال أحد الصحفيين، حول سبب عدم استدعاء عبد الرزاق حمد الله، مهاجم النصر السعودي، لقائمة أسود الأطلس.

وأعلن خليلوزيتش عن قائمة المنتخب المغربي، استعدادًا لمواجهتي السنغال والكونغو الديمقراطية الوديتين، استعدادًا للتصفيات المؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا 2021.

وبعد توجيه أحد الصحفيين سؤالًا لمدرب المنتخب المغربي، بشأن عدم استدعاء حمد الله، قام المدرب البوسني بإظهار ورقة فيها قرار اعتزال عبد الرزاق حمد الله.

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الورقة كانت مطبوعة لإحدى منشورات حمد الله عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" يعلن خلاله حمد الله اعتزاله اللعب الدولي.

وتحدث المدير الفني لمنتخب المغرب عن استبعاد حمد الله، مشيرًا إلى أنه تواصله بنفسه مع اللاعب من أجل الانضمام ولكنه رفض، كما قام مساعد خليلوزيتش المدرب المغربي مصطفى حجي بالتواصل معه، ليرفض أيضًا الانضمام لصفوف أسود الأطلس.

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يأتي ذلك بعد سلسلة من الأزمات للمهاجم المغربي مع أسود الأطلس، خاصة قبل المشاركة في كأس الأمم الإفريقية 2019 التي أقيمت في مصر.