بطريقة ساخرة .. صديقة دي يونج تكشف موعد تواجده في مانشستر يونايتد!

دي يونج يتواجد في أولد ترافورد!

مزحة ميكي كيميني صديقة فرينكي دي يونج نجم برشلونة مع أحد مشجعي مانشستر يونايتد، حول انضمام شريكها إلى الفريق الإنجليزي، حيث ارتبط النجم الهولندي بالانتقال إلى الشياطين الحمر طوال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قبل أن يقرر عدم مغادرة كامب نو، بينما تعاقد اليونايتد مع كاسيميرو من ريال مدريد لتعزيز وسط ميدانه.

ميكي قامت بمشاركة متابيعها على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" في فقرة من الأسئلة والإجابات، وقام أحد مشجعي اليونايتد بإرسال سؤال لها حول انتقال دي يونج إلى الشياطين الحمر كاتبًا: "متى سيأتي فرينكي إلى مانشستر؟" وأجابت كيميني بشكل مبتكر، حيث نشرت صورة للمباريات القادمة للبرسا وعلقت "الإجابة ببساطة 23/2 أعتقد".

والحقيقة فهي ليست مخطئة، حيث من المقرر أن يلعب كل من برشلونة ويونايتد مع بعضهما البعض في دور ال16 من الدوري الأوروبي في الأسبوعين المقبلين.

ومن المفارقات أن أحد أسباب عدم موافقة دي يونج بالانتقال إلى أولد ترافورد هو عدم مشاركتهم بدوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي.

يذكر أن مانشستر يونايتد يعانى من غياب مؤثر في مركز وسط الملعب بسبب إصابة كريستيان إريكسن والتى ستبعده حتى شهر مايو.