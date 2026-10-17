بطاقة حمراء لنجم بوروسيا دورتموند بعد 18 ثانية.. لحظة فزع وكوميديا في الدوري الألماني!

لم تمضِ سوى ثوانٍ قليلة على انطلاق المباراة على ملعب "ألتي فورستيراي" حتى أسقط نوانيري لاعب يونيون برلين توم روته بتدخل عنيف في منتصف ملعب يونيون. أسرع الحكم دانيال شلاجر إلى مكان الواقعة وأشهر البطاقة الحمراء في وجه مهاجم دورتموند.

لكن يبدو أنّ شلاجر لم يكن يقصد إشهار البطاقة الحمراء، إذ ألغى القرار بإشارة حازمة من يده اليسرى، ثم رفع بيده اليمنى البطاقة الصفراء في وجه نوانيري. وعلى الخط الجانبي، ارتسمت الضحكة على وجه نيكو كوفاتش مدرب بوروسيا دورتموند.

كان تدخل نوانيري بالانزلاق قريبًا جدًا من استحقاق الطرد، فقد انزلق الإنجليزي صاحب الـ19 عامًا من الجانب بسرعة عالية، وأخطأ الكرة بفارق ضئيل، فأصاب كعب روته الأيمن بنعل حذائه الأيسر. ولو كان التلامس أعلى ببضعة سنتيمترات فقط، لكان شلاجر على الأرجح قد قصد إشهار البطاقة الحمراء.

وبعد أن تعرّض الصفقة الجديدة يانيس كونستانتيلياس لقطع في الرباط الصليبي في الجولة الأولى من الدوري، انتقل نوانيري إلى بوروسيا دورتموند معارًا من آرسنال بطل إنجلترا في الصيف. وفي برلين، يخوض المهاجم متعدد المراكز صاحب القدم اليسرى مباراته الخامسة في الدوري الألماني، إضافة إلى مباراتين في دوري أبطال أوروبا.