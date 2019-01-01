بطاقات الجبرين الصفراء لن تمنعه من مباراة النصر وذوب آهن الإيراني

رغم حصوله على بطاقتين صفراوين أمام أجمك الأوزبكي والوصل الإماراتي

فيسبوك تويتر ماجد جزر

كشفت تقارير صحفية سعودية عن تأكد جاهزية اللاعب عبدالعزيز الجبرين للمشاركة مع النصر في المباراة المقبلة أمام نادي ذوب آهن الإيراني في دوري أبطال آسيا.

التقارير أشارت إلى أن الاتحاد الآسيوي أبلغ نادي النصر بإمكانية مشاركة اللاعب في مباراة الفريق الإيراني رغم حصوله على بطاقتين صفراوين أمام أجمك الأوزبكي والوصل الإماراتي.

النصر السعودي كان قد تخطى نادي أجمك في الدور التمهيدي المؤهل إلى دور المجموعات، قبل أن يخسر مباراته الأولى في المجموعة أمام نادي الوصل.

الحكم الأردني أدهم مخادمة سيدير مباراة #الهلال أمام #الدحيل القطري يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الثانية من دوري أبطال آسيا.#آسيا_مع_جول pic.twitter.com/RC3UKRsnfy — موقع قول السعودي (@GoalSA) March 8, 2019

مصدر مسؤول في الاتحاد الآسيوي أبلغ النصر أن البطاقات الصفراء التي حصل عليها اللاعبون في الملحق الآسيوي لا ترحل إلى مباريات المجموعات في دوري أبطال آسيا.

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ويأمل النصر في تحقيق نتيجة إيجابية على ملعبه ووسط جماهيره من أجل تعديل المسار، في المجموعة الأولى، عقب خسارة المباراة الأولى.