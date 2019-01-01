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دوري أبطال آسيا

بطاقات الجبرين الصفراء لن تمنعه من مباراة النصر وذوب آهن الإيراني

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عبدالعزيز الجبرين
رغم حصوله على بطاقتين صفراوين أمام أجمك الأوزبكي والوصل الإماراتي
ماجد جزر    فيسبوك      تويتر

كشفت تقارير صحفية سعودية عن تأكد جاهزية اللاعب عبدالعزيز الجبرين للمشاركة مع النصر في المباراة المقبلة أمام نادي ذوب آهن الإيراني في دوري أبطال آسيا.

التقارير أشارت إلى أن الاتحاد الآسيوي أبلغ نادي النصر بإمكانية مشاركة اللاعب في مباراة الفريق الإيراني رغم حصوله على بطاقتين صفراوين أمام أجمك الأوزبكي والوصل الإماراتي.

النصر السعودي كان قد تخطى نادي أجمك في الدور التمهيدي المؤهل إلى دور المجموعات، قبل أن يخسر مباراته الأولى في المجموعة أمام نادي الوصل.

مصدر مسؤول في الاتحاد الآسيوي أبلغ النصر أن البطاقات الصفراء التي حصل عليها اللاعبون في الملحق الآسيوي لا ترحل إلى مباريات المجموعات في دوري أبطال آسيا.

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ويأمل النصر في تحقيق نتيجة إيجابية على ملعبه ووسط جماهيره من أجل تعديل المسار، في المجموعة الأولى، عقب خسارة المباراة الأولى.

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