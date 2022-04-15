بصورة مزيفة .. قادش يسخر من برشلونة: سنفعل بكم مثل فرانكفورت!

استغل نادي قادش ما حدث لخصمه القادم برشلونة قبل مباراة الفريقين في الدوري الإسباني والتي ستقام على ملعب كامب نو.

الحساب الرسمي الناطق باللغة العربية لقادش عبر موقع "تويتر" نشر تغريدة آثار بسببها غضب جماهير برشلونة عبر المواقع المختلفة.

ونشر النادي صورة غير حقيقية لملعب كامب نو وهو به أعداد كبيرة للغاية من جماهيره التي ترتدي اللون الأصفر وتحمل رايات قادش.

جاهزون لنكون الفريق القادم الذي يلوّن الكامب نو بألوانه 😏🟡🔵 pic.twitter.com/gwHcThc3Ho — نادي قاديش لكرة القدم 🇪🇸 (@Cadiz_CFArab) April 15, 2022

وكتب النادي مع الصورة: "جاهزون لنكون الفريق القادم الذي يلوّن الكامب نو بألوانه"، في إشارة لما حدث مساء الخميس.

وكان فرانكفورت قد حقق الفوز على برشلونة بثلاثة أهداف مقابل هدفين على ملعب كامب نو، بعد أن حضر الملعب أكثر من 30 ألف مشجع ألماني.

برشلونة غادر الدوري الأوروبي بعد أن عول الفريق على تلك البطولة لتنقذ الموسم الخاص به بالأخص بعد تحسن النتائج والأداء في الأشهر الأخيرة.

جدير بالذكر أن برشلونة يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني بـ 60 نقطة، بينما يحل قادش في المركز الـ 18 برصيد 28 نقطة.