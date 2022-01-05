ريال مدريد يثأر لنفسه من ألكويانو ويلحق ببرشلونة في ثمن نهائي كأس الملك

ثأر ريال مدريد لنفسه، وفاز على ألكويانو بثلاثية لهدف في دور الـ32 من بطولة كأس ملك إسبانيا وخارج الديار.

ألكويانو كان نفس الفريق الذي أخرج ريال مدريد من نسخة العام الماضي من نفس الدور وبنفس الملعب بالتغلب عليه بهدفين لهدف.

ونجح النادي الملكي في إحراز هدف المقدمة عبر إيدير ميليتاو بالدقيقة 39، ثم تعادل ألكويانو بالدقيقة 66 عبر دانييل كينتاس.

لكن خبرات كتيبة كارلو أنشيلوتي حسمت الأمور لصالحهم، فوضع ماركو أسينسيو ثاني الأهداف بالدقيقة 76، ثم أحرز البديل إيسكو الهدف الثالث للميرينجي بمرمى ألكويانو بالدقيقة 78.

برشلونة يعبر ليناريس بصعوبة

أفلت برشلونة من مفاجأة الخروج المبكر من بطولة كأس ملك إسبانيا، بعدما تخطى عقبة ليناريس بهدفين لهدف في دور الـ32 بصعوبة شديدة.

وشهدت المباراة المشاركة الأولى للأسطورة داني ألفيش في فترته الثانية مع برشلونة، بعدما انضم مجانًا هذا الشتاء إلى النادي الكتالوني.

2054 - Aged 38 years and 244 days, Dani Alves 🇧🇷 will play his first game for @FCBarcelona in all competitions since 22 May 2016 in the Copa del Rey final against Sevilla, when he was 33 years and 16 days old, 2054 days ago. Legend. pic.twitter.com/EZxWOATeIS — OptaJose (@OptaJose) January 5, 2022

كانت هذه هي المباراة الأولى لألفيش مع برشلونة منذ 2054 يومًا، إذ كانت آخر مبارياته بقميص البرسا بالفترة الأولى في مايو 2016 بنهائي كأس الملك أمام إشبيلية.

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ورغم وجود ألفيش وحافز بطولة الكأس، إلا أن التشكيلة الشابة التي دفع بها تشافي هيرنانديز ظهرت بصورة متواضعة للغاية في الشوط الأول.

تجلى ذلك بخروج ليناريس متقدمًا في النتيجة بهدف نظيف عبر مهاجم هوجو دياز بالدقيقة 19، في مقابل محاولات شحيحة للغاية من قبل الضيوف.

هذا ما دفع تشافي إلى الرمي بثقله في الشوط الثاني، فمع انطلاق الصافرة اقتحم عثمان ديمبيلي وفرينكي دي يونج وجيرارد بيكيه اللقاء.

تأثير الخبرات الكتالونية لم يتأخر، ونجح ديمبيلي في إحراز هدف التعادل بالدقيقة 64، ثم وضع الواعد فيران جوتجيلا الهدف الثاني بالدقيقة 69.

وبهذه النتيجة يتأهل برشلونة لدور الـ16 ويرافق فالنسيا وريال سوسييداد ومايوركا.

برشلونة يلعب يوم 8 يناير مع غرناطة في الدوري الإسباني، ثم يلتقي مع ريال مدريد في نصف نهائي السوبر الإسباني بالسعودية يوم 12 يناير.