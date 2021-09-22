بشق الأنفس .. يوفنتوس يتخطى سبيتسيا ويحقق فوزه الأول في الدوري الإيطالي

يوفنتوس يخرج من كبوته أخيرًا في الدوري الإيطالي.,

بعدما خاض أربع جولات مخيبة لآمال جماهيره في منافسات موسم 2021-2022 من بطولة الدوري الإيطالي، تمكن يوفنتوس أخيرًا من تحقيق الفوز الأول في المسابقة، والذي جاء على حساب سبيتسيا.

يوفنتوس عاد بالفوز من ملعب "ألبرتو بيكو" معقل سبيتسيا بنتيجة 3-2، في المباراة التي أقيمت لحساب الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإيطالي.

يوفنتوس افتتح التسجيل بعد مرور 28 دقيقة عن طريق مويس كين، لكن فرحة التقدم لم تدم طويلًا بعدما تمكن إيمانويل جياسي من تعديل النتيجة لصالح سبيتسيا في الدقيقة 33.

ومطلع الشوط الثاني، وتحديدًا في الدقيقة 49 زاد سبيتسيا من معاناة يوفنتوس بتسجيل الهدف الثاني، الذي جاء عبر الفرنسي الشاب يانيس أنتيست.

يوفنتوس كثف محاولاته الهجومية، وتمكن أخيرًا في الدقيقة 66 من تعديل النتيجة عن طريق فيديريكو كييزا مستغلًا كرة ارتدت من حارس أصحاب الأرض.

الهولندي ماتياس دي ليخت كانت له كلمة الفصل في المباراة، بعدما استغل ركلة ركنية لصالح يوفنتوس في الدقيقة 72 نفذها باولو ديبالا، لينقض الهولندي على الكرة ويسكنها الشباك، مانحًا يوفنتوس الهدف الثالث.

سبيتسيا حاول في الدقائق التالية تعديل النتيجة، وكان له أكثر من فرصة خطيرة، لكن دفاع يوفنتوس تمكن من التصدي لها جميعًا.

وبهذا الفوز رفع يوفنتوس رصيده إلى النقطة الخامسة بعد مرور خمس جولات، ليصعد إلى المركز 12 في جدول ترتيب الدوري الإيطالي، فيما توقف رصيد سبيتسيا عند أربع نقاط في المركز 16.