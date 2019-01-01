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الدوري الأوروبي

بشرى ليوفنتوس – رامسي يعرف شباك الأندية الإيطالية أوروبياً

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Getty Images
رامسي يستعد مبكرًا ليوفنتوس

إسلام أحمد    فيسبوك      تويتر

نجح أرسنال الإنجليزي في تسجيل التقدم بنتيجة إيجابية على نابولي بثنائية نظيفة، في ذهاب ربع نهائي الدوري الأوروبي، بالشوط الأول.

وتقدم المدفعجية أمام البارتينوبي بفضل ثنائية، آرون رامسي ولوكاس توريرا.

ساهم الويلزي بفضل هدفه اليوم، في أن يكون يسجل هدفين في مباراتين متتالتيين على ملعب الإمارات لأول مرة منذ أبريل 2018.

وفي مشاركاته أمام الأندية الإيطالية يتألق رامسي بشكل كبير، فساهم في تسجيل 3 أهداف في ظهوره 3 مرات أمام الأندية الإيطالية أوروبياً، بصناعة وتسجيل هدفًا أمام ميلان وتسجيل هدف أمام نابولي.

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كما يعد أكثر لاعب مشاركة في الأهداف أوروبياً منذ الموسم الماضي، بتسجيل 6 وصناعة 2 أكثر من أي لاعب آخر في أرسنال.

فيما سجل الأوروجويائي أول أهدافه الأوروبية، أمام نابولي إيطالي، محتفلاً بقميص سامبدوريا الإيطالي، فريقه السابق.

ولتزيد متاعب نابولي، فتلقت شباكهم 6 تسديدات في الشوط الأول فقط من مهاجمي أرسنال، وهو الرقم الأكبر لهم الموسم الحالي في جميع المسابقات.

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