بشرى ليوفنتوس – رامسي يعرف شباك الأندية الإيطالية أوروبياً

نجح أرسنال الإنجليزي في تسجيل التقدم بنتيجة إيجابية على نابولي بثنائية نظيفة، في ذهاب ربع نهائي الدوري الأوروبي، بالشوط الأول.

وتقدم المدفعجية أمام البارتينوبي بفضل ثنائية، آرون رامسي ولوكاس توريرا.

ساهم الويلزي بفضل هدفه اليوم، في أن يكون يسجل هدفين في مباراتين متتالتيين على ملعب الإمارات لأول مرة منذ أبريل 2018.

وفي مشاركاته أمام الأندية الإيطالية يتألق رامسي بشكل كبير، فساهم في تسجيل 3 أهداف في ظهوره 3 مرات أمام الأندية الإيطالية أوروبياً، بصناعة وتسجيل هدفًا أمام ميلان وتسجيل هدف أمام نابولي.

3 - Aaron #Ramsey has been directly involved in a goal (2 goals and 1 assist) in each of the 3 games vs italian teams ( and ). Acclimatization. #ArsenalNapoli

كما يعد أكثر لاعب مشاركة في الأهداف أوروبياً منذ الموسم الماضي، بتسجيل 6 وصناعة 2 أكثر من أي لاعب آخر في أرسنال.

8 - Since the start of last season, Aaron Ramsey has been directly involved in eight goals in the Europa League (6 goals, 2 assists), more than any other player. Swansong. #ARSNAP #UEL pic.twitter.com/EuiZkpnUQi