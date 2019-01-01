بشرى ليوفنتوس – رامسي يعرف شباك الأندية الإيطالية أوروبياً

رامسي يستعد مبكرًا ليوفنتوس

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

نجح أرسنال الإنجليزي في تسجيل التقدم بنتيجة إيجابية على نابولي بثنائية نظيفة، في ذهاب ربع نهائي الدوري الأوروبي، بالشوط الأول.

وتقدم المدفعجية أمام البارتينوبي بفضل ثنائية، آرون رامسي ولوكاس توريرا.

هدف ⚽️ آرون رامسي يفتتح التسجيل بعد لعبة جماعية ولا أروع من لاعبي الغنرز 👌



آرسنال 1 نابولي 0#beINUEL #ARSNAP pic.twitter.com/6jgTJhBzfc — beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) April 11, 2019

ساهم الويلزي بفضل هدفه اليوم، في أن يكون يسجل هدفين في مباراتين متتالتيين على ملعب الإمارات لأول مرة منذ أبريل 2018.

وفي مشاركاته أمام الأندية الإيطالية يتألق رامسي بشكل كبير، فساهم في تسجيل 3 أهداف في ظهوره 3 مرات أمام الأندية الإيطالية أوروبياً، بصناعة وتسجيل هدفًا أمام ميلان وتسجيل هدف أمام نابولي.

3 - Aaron #Ramsey has been directly involved in a goal (2 goals and 1 assist) in each of the 3 games vs italian teams ( and ). Acclimatization. #ArsenalNapoli — OptaPaolo (@OptaPaolo) April 11, 2019

كما يعد أكثر لاعب مشاركة في الأهداف أوروبياً منذ الموسم الماضي، بتسجيل 6 وصناعة 2 أكثر من أي لاعب آخر في أرسنال.

8 - Since the start of last season, Aaron Ramsey has been directly involved in eight goals in the Europa League (6 goals, 2 assists), more than any other player. Swansong. #ARSNAP #UEL pic.twitter.com/EuiZkpnUQi — OptaJoe (@OptaJoe) April 11, 2019

فيما سجل الأوروجويائي أول أهدافه الأوروبية، أمام نابولي إيطالي، محتفلاً بقميص سامبدوريا الإيطالي، فريقه السابق.

ولتزيد متاعب نابولي، فتلقت شباكهم 6 تسديدات في الشوط الأول فقط من مهاجمي أرسنال، وهو الرقم الأكبر لهم الموسم الحالي في جميع المسابقات.