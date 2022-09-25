بُشرى للنصراويين .. هذا موعد عودة بيتي للملاعب

اللاعب يُعاني من مرض في القلب

زف الصحفي متعب العواد خبرًا جميلًا لعشاق النصر السعودي، إذ كشف عن قُرب عودة صانع الألعاب بيتي مارتينيز للملاعب بعد غيابه منذ انطلاق الموسم.

النصر يستعد حاليًا لمواجهة الاتحاد في قمة الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي، ولم يلعب النجم الأرجنتيني أي دقيقة مع الفريق في الموسم الجاري بعد اكتشاف معاناته في مرض في غشاء القلب.

ما هو المرض الذي يُعاني منه بيتي؟

التقارير الصحفية كانت قد تحدثت عن معاناة اللاعب من مرض في القلب، لكنه خرج وأوضح أن الأمر يتعلق بالتهاب في غشاء التامور المحيط بالقلب.

وقد أكد اللاعب ذلك بنفسه حين كتب عبر إنستجرام "سأعود قريبًا للملاعب لأقدم أفضل ما لدي، أعاني فقط من التهاب غشاء التامور وهو مرض بحاجة لعلاج ولا أكثر من ذلك".

التهاب التامور هو تورم وتهيج يُصيب الغشاء الرقيق المحيط بالقلب، وعادة ما يُسبب التهابه ألمًا حادًا في الصدر.

اشترك الآن واحصل على خصم 25% على باقة الرياضة لمدة سنة كاملة تدفع شهريًا

Shahid Shahid

حالات التهاب التامور عادة ما تكون خفيفة ولا تحتاج إلى علاج بل تشفى من تلقاء نفسها، وقد يتضمن العلاج للحالات الأشد تناول بعض الأدوية، ويتم اللجوء للجراحة في بعض الحالات النادرة.

وتضاربت المصادر الصحفية حول مدة غياب اللاعب، حيث رجح البعض ابتعاده حتى نهاية العام الجاري، فيما أشار البعض لإمكانية عودته بعد عدة أسابيع من بدء العلاج.

العواد: هذا موعد عودة بيتي للعب

متعب العواد أكد خلال تصريحاته لبرنامج الحصاد الرياضي المذاع عبر قناة 24 الرياضية السعودية أن بيتي مارتينيز سيكون جاهزًا للعب بعد مباراة الجولة الخامسة أمام الاتحاد.

إذ قال "ما أعلمه أن مارتينيز سيكون جاهزًا للعب عقب مواجهة الاتحاد في الجولة الخامسة، وذلك حسب التقرير الطبي الذي قُدم للمدرب رودي جارسيا".

يُشار إلى أن بعض المصادر تحدثت عن إمكانية فسخ النادي السعودي عقد اللاعب بالتراضي ومن ثم تعويضه بلاعب حُر ليستطيع قيده قبل فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل.