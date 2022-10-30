بشرى للسعودية .. صديق ميسي ينهش جسد المكسيك بالمشاكل قبل المونديال

هل يتأثر المنتخب المكسيكي قبل مواجهة السعودية؟

لا يعيش المنتخب المكسيكي منافس السعودية في كأس العالم قطر 2022 أفضل فتراته حاليًا، بعد الانتقادات الكبيرة التي تعرض لها تاتا مارتينو المدرب بسبب خياراته.

مارتينو كان مدربًا لمواطنه الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، حيث أشرف عليه في تدريب فريق برشلونة الإسباني، حيث تجمعها علاقة صداقة قوية.

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موقع "babagol" نشر تقريرًا مطولًا، يرصد فيه الانتقادات الكبيرة التي تعرض لها تاتا مارتينو بسبب اختياراته، واستبعاد أبرز عناصر الخبرة في القائمة الأولية المشاركة في معسكر المكسيك القادم استعدادًا للمونديال.

وتسبب استبعاد المهاجم المخضرم خافيير هيرنانديز "تشيتشاريتو" لاعب لوس أنجلوس جالاكسي الأمريكي من القائمة، في سيل من الانتقادات ضد المدرب الأرجنتيني.

صديق ميسي يريد الاعتماد بشكل أكبر على الجيل الجديد في الكرة المكسيكية، ولذلك فضّل استبعاد الهداف التاريخي للمكسيك برصيد 52 هدفًا من القائمة المشاركة في كأس العالم.

وسائل الإعلام المكسيكة أبدت عدم رضاها عن استبعاد تشيتشاريتو، خاصة وأنه يقدم مستوى رائع رفقة فريقه لوس أنجلوس جالاكسي، حيث تم اختياره كأفضل لاعب في فريقه، حصل على حذاء الذهبي بالجولة الأخيرة ضمن منافسات الدوري الأمريكي.

ويقع المنتخب المكسيكي في المجموعة الثالثة، رفقة منتخبات السعودية والأرجنتين وبولندا.

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