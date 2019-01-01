بشرى لجماهير الأهلي - السولية جاهز لمواجهة فيتا كلوب

طبيب الأهلي يؤكد جاهزية السولية لمباراة فيتا كلوب

أكد خالد محمود، طبيب النادي الأهلي المصري، جاهزية عمرو السولية للمشاركة مع المارد الأحمر في مباراة فيتا كلوب بدوري أبطال أفريقيا.

السولية تعرض لإصابة أبعدته عن الملاعب في المباريات الأخيرة.

وذكر خالد محمود أنّ اللاعب خضع لبرنامج تأهيلي وبدني منذ يوم الثلاثاء الماضي واستمر عليه لمدة يومين ليصبح في حالة أفضل.

وأوضح أنّ السولية انتظم في التدريبات الجماعية صباح اليوم، الخميس، ولا يوجد ما يمنع خوضه مباراة فيتا كلوب.

-مين أحسن اتنين في الأهلي يا شيكا؟

-..... 👇 pic.twitter.com/lwwaOi2XQK — جول مصر (@goaleg) March 7, 2019

جدير بالذكر أنّ حمدي فتحي تعرض للإصابة أمام بتروجيت ولن يشارك في لقاء فيتا كلوب.

الأهلي يتصدر المجموعة الرابعة في دوري أبطال أفريقيا برصيد 7 نقاط بعد انتصارين وتعادل وهزيمة.