بشرى قبل الكلاسيكو.. تشافي: 4 لاعبين يعودون إلى برشلونة في مباراة بيلباو

تشافي يحاول لملمة أوراقه قبل المباراة الهامة.

تحدث تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة عن بعض الأشياء المتعلقة بلاعبيه خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراته ضد أتلتيك بيلباو ضمن مباريات الجولة العاشرة من الدوري الإسباني.

وتطرق تشافي إلى إصابات لاعبيه لكنه منح بعض الأمل لأنصار البلوجرانا حول بعض المصابين خلال التوقف الدولي الماضي.

وقال تشافي: "إنه التقويم والحظ السيئ في بعض الأحيان، هناك إصابتان في الكاحل للاعبين، إصابة في الركبة وإصابة رافينيا لتراكم دقائق اللعب".

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لكنه أكد أن الغيابات بعد التوقف الدولي "لن تكون مبررًا لعدم اللعب بشكل جيد وتحقيق المكاسب" على حد تعبيره.

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وتحدث تشافي عن اللاعبين الأربعة الذين ساورتهم الشكوك في التوقف الدولي بشأن الإصابة، قائلًا: "الأربعة سيكونون هناك يوم الأحد (أمام بيلباو) بنسبة 100%، لقد عاد لامين (يامال) وأليخاندرو (بالدي) كما حصل رونالد (أراوخو) وجوندوجان على الراحة، الأمر بهذه البساطة”.