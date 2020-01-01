بشرى سارة للزمالك .. التعاون يجدد عقد تاوامبا ويغلق باب ضم ساسي

لا مكان لصفقات أجنبية جديدة في التعاون

أعلن نادي التعاون تمديد عقد الكاميروني ليندر تاوامبا لمدة موسمين إضافيين ليصبح الأجنبي السابع في الفريق.

تاوامبا انضم إلى صفوف التعاون في 2018 في مركز الهجوم وسجل 31 هدفًا في 55 مباراة.

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وكانت التقارير الصحفية قد أشارت إلى رحيل الكاميروني بعد انتهاء عقده في الصيف الجاري مما يفتح المجال لضم لاعب أجنبي آخر.

وارتبط نجم الزمالك، فرجاني ساسي، بالانضمام إلى صفوف التعاون والعمل مرة أخرى مع المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون.

ولكن نادي التعاون أكد في بيانه الرسمي أن الإبقاء على تاوامبا جاء بتوجيهات من كارتيرون الذي يود الاعتماد على صاحب الـ30 عامًا في الفترة المقبلة.

وبعد تمديد عقد تاوامبا، فإنّ التعاون لن يستطيع التعاقد مع ساسي، إذ أصبح يمتلك 7 أجانب في فريقه وهو الأحد الأقصى في الدوري السعودي.

ساسي خالط مصابين بفيروس كورونا أثناء تواجده مع المنتخب التونسي مما حرمه من السفر مع بعثة الزمالك لمواجهة الرجاء المغربي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وعمل كارتيرون في الزمالك مع نهاية العام الماضي قبل أن يقرر الرحيل وفسخ تعاقده وتدريب فريق التعاون.

جدير بالذكر أن التعاون سوف يفتتح مبارياته في الدوري السعودي بمواجهة الفيصلي يوم السبت المقبل.

وأنهى التعاون الموسم الماضي في المركز الـ12 برصيد 35 نقطة.