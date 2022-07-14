بسبب يوفيتش .. ريال مدريد يدعو وكيل ساني لسانتياجو برنابيو!

صفقة محتملة هذا الصيف

يستمر نادي ريال مدريد الإسباني، في الارتباط بأفضل اللاعبين على مستوى العالم، وهذه المرة مع أحد نجوم نظيره الألماني بايرن ميونخ.

ريال تعاقد بالفعل مع أنطونيو روديجر من تشيلسي في صفقة انتقال حر، كما حصل على خدمات الفرنسي أوريليان تشواميني من موناكو.

وكانت الصدمة الأكبر في سوق انتقالات العملاق الإسباني، برفض كيليان مبابي الانتقال للفريق، وتفضيله البقاء مع باريس سان جيرمان وتجديد عقده.

ومنذ هذه اللحظة ارتبط ريال ببعض الأسماء البديلة مثل جابرييل جيسوس وريتشارليسون وسيرج جنابري، وغيرهم من الأسماء الهجومية التي تعوض فشل صفقة مبابي.

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية، إن وكيل أعمال الجناح الألماني ليروي ساني، قام بعرضه على ريال، خلال المفاوضات لإعارة لوكا يوفيتش مهاجم الفريق إلى فيورنتينا.

وأوضحت أن يوفيتش يتبع لنفس وكالة اللاعبين التي تدير أعمال ساني، لذلك تم استغلال هذا الأمر لبحث إمكانية انتقاله للنادي الإسباني هذا الصيف.

وأشارت الصحيفة إلى قيام إدارة ريال بقيادة الرئيس فلورنتينو بيريز بدعوة وكيل اللاعب إلى سانتياجو برنابيو لتقييم الوضع ومناقشة بعض الأمور، دون الحديث عن التزامات حول التقدم بعرض رسمي لبايرن ميونخ للتعاقد مع صاحب الـ26 سنة.

ويرجع ذلك بسبب رغبة ريال في التركيز على عمليات البيع في الوقت الحالي، وحسم مستقبل لاعبه ماركو أسينسيو وملف تجديد عقده الذي ينتهي الصيف القادم.

جدير بالذكر أن ساني انضم لبايرن في يوليو 2020 قادمًا من مانشستر سيتي، مقابل 60 مليون يورو، وسجل 24 هدفًا وصنع 27 في 89 مباراة بقميص الفريق.

وتبدو فرص رحيله عن البافاري بالميركاتو الصيفي واردة، بسبب قدوم ساديو ماني وتواجد كينجسلي كومان وتزايد احتمالات التجديد لسيرج جنابري.

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