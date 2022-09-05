بسبب وصفهم باليهود في الديربي .. ميلان يطالب بمحاسبة جماهير إنتر

جماهير إنتر وجهت أهازيج معادية للسامية إلى ميلان ولاعبيه خلال مباراة الديربي في قمة الجولة الخامسة من الدوري الإيطالي.

حملت مباراة "ديربي الغضب" بين ميلان وإنتر في قمة الجولة الخامسة من الدوري الإيطالي، والتي أقيمت على ملعب "سان سيرو"، أحداثًا مثيرة سواء داخل وخارج الملعب.

ميلان تمكن من الفوز على جاره بنتيجة 3-2، بعد مباراة قوية من الناديين، ليواصل مزاحمة نابولي في صدارة ترتيب الدوري الإيطالي، حيث يملك الناديان 11 نقطة بعد مرور خمس جولات، مع أفضلية بفارق الأهداف لنادي جنوب إيطاليا.

وفي المدرجات، كانت الأمور بين جمهور الفريقين محتدمة للغاية كما هي العادة، لكن الحدث الأبرز كان ما قام به جمهور إنتر، من نعت ميلان وجماهيره باليهود.

جمهور غنتر، وحسب مقطع فيديو متداول على وسائل التواصل الاجتماعي كان يغني: "أبطال إيطاليا من اليهود"، وهي حالة جديدة لمعاداة السامية في كرة القدم الإيطالية.

غناء جماهير إنتر بدأ أثناء دخول الفريقين إلى أرض الملعب، قبل انطلاق المباراة، حيث استمر الغناء الفترة قبل التوقف.

ما هو رد ميلان؟

نادي ميلان نشر مقطع الفيديو القصير عبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، مع تعليق: "يا له من عار".

كما طالب بطل الدوري الإيطالي بمعاقبة جمهور إنتر على تلك الأهازيج المسيئة.

ما هو موقف إنتر؟

من جانبه، أصدر نادي إنتر بيانًا للتنديد بما قام به جمهوره عبر حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي، في محاولة لوقف التمييز.

وكتب إنتر عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر": "نحن إخوة العالم منذ عام 1908".

واختتم البيان: "إنه التزام قطعناه دائمًا، إنه في تاريخنا، هذه طبيعتنا، إخوة متحدون عالميًا، لا للتمييز".