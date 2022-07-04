بسبب هرمون الذكورة .. استبعاد نجمة أمم إفريقيا للسيدات

هرمون الذكورة يبعد نجمة زامبيا عن أمم إفريقيا!

قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" استبعاد باربرا باندا، قائدة منتخب زامبيا النسائي، من المشاركة في كأس أمم أفريقيا للسيدات المقامة في المغرب.

وجاء قرار الكاف بسبب ظروف صحية، وكشفت مصادر لصحيفة "البطولة" المغربية إن السبب وراء هذا الاستبعاد يأتي بسبب رتفاع مستويات هرمون التستوستيرون لديها.

باربرا تحت أنظار ريال مدريد

باربرا باندا، تعد أحد اللاعبات البارزات في القارة الإفريقية، وهي النجمة الأولى في منتخب الرصاصات النحاسية. منذ تألقها اللافت بالمشاركة في أولمبياد طوكيو 2020.

اللاعبة البالغة من العمر 22 عامًا، تعد هدف لنادي ريال مدريد، وفي حالة انتقالها إلى النادي الإسباني، ستكون أول فتاة من إفريقيا تلعب بقميص الملكي.

يذكر أن منتخب زامبيا افتتح مشواره في بطولة أمم إفريقيا للسيدات بالتعادل السلبي أمام الكاميرون، وتلعب زامبيا مساء عدًا مع تونس في ثاني لقاءت الفريقين.

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