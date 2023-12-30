بسبب موظف مظلوم.. خسائر بملايين اليوروات لسيرخيو راموس!

الإسباني يعيد شبابه لكن القضاء لا يتركه..

خلال الأيام الأخيرة، ظهرت حاجة سيرخيو راموس لاعب إشبيلية وأسطورة ريال مدريد إلى تجديد شبابه ربما، وبدا هذا واضحًا من خلال الأغنية التي ظهر بها رفقة "لوس ياكيس" وحققت انتشارًا هائلًا في 8 أيام فحسب!.

إلا أن الأنباء السيئة كانت في الطريق لتظهر فقط، من خلال خسائر منيت بها شركته تقدر بأكثر من 4.7 مليون يورو تراكمت عليها منذ إنشائها، وهي شركة "ألبيس إنفيرسيونيس".

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سبب هذه الأزمة للشركة التي يملكها راموس هو موظف تمت إقالته قبل أعوام حصل على حكم تعويض من القضاء الإسباني، نظرًا لمخالفات تعاقدية وفي بيئة العمل، وفقًا لصحيفة "إل كونفيدينسيال".

أدى هذا إلى تراكم الديون على شركة راموس، مع وجود فائدة مقابلة حال التأخر في السداد، وغرامة جديدة حال عدم تعيينه في الوظيفة التي أقيل منها.

وخاض راموس هذا الموسم 15 مباراة بكل البطولات مع إشبيلية، ونجح في التوقيع على 5 أهداف بقميص الفريق الأندلسي.