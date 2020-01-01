بسبب كورونا - رينا يهاجم السلطات الأوروبية بألفاظ خارجة

بيبي رينا ينتقد التقاعس في مواجهة فيروس كورونا الذي يهدد حياة الشعوب في الوقت الحالي

فتح الحارس الدولي الإسباني بيبي رينا والذي يلعب حاليًا في نادى أستون فيلا الإنجليزي النار على السلطات الإنجليزية والإسبانية بشأن التعامل مع فيروس كورونا.

وكان العديد من اللاعبين حول العالم قد انتقدوا تقاعس السلطات وتأخيرها في إعلان تعطيل المسابقات الرياضية وإلغاء التجمعات من أجل مواجهة الوباء الذي يهدد الكوكب في الوقت الحالي.

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ورأى رينا أن السلطات الإنجليزية وكذلك الإسبانية تأخرا في اتخاذ الإجراءات الصارمة والحاسمة فى مواجهة تفشي فيروس كورونا والذي انتشر بشكل رهيب في قارة أوروبا.

وقال فى تصريحات نقلتها يومية ماركا الصادرة من العاصمة مدريد إن فى إنجلترا قد أخبروا المواطنين بتوخي الحذر إضافة إلى البقاء في منازلهم، بينما يطلب من اللاعبين خوض التدريبات صباح الإثنين بشكل طبيعى بعد انتهاء فترة العطلة الأسبوعية.

وأضاف: "الأزمة اليوم هي عدم تعليق الدراسة وغلق المدارس حتى الآن، كذلك استمرار منافسات كرة القدم في ظل هذه الأجواء هو ضرب من الجنون ليس إلا"

وتابع: "لقد شاهد الجميع في إنجلترا تأثر الدول الأوروبية الكبرى بالفيروس لأنهم تأخروا في التعامل معه على محمل الجد ورغم ذلك لم يتعلموا الدرس"

وحول السلطات الإسبانية، هاجم رينا قرار المستشارة كلارا بونساتي والتي تحدثت حول وفيات العاصمة مدريد بسبب فيروس كورونا مؤكدًا أن ذلك يأتي بعد فوات الأوان.

وكتب رينا تغريدة تضمنت ألفاظًا خارجة وهجومًا شديدًا على التقاعس في التعامل مع المخاطر التي تهدد حياة البشر.

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يذكر أن السلطات الإسبانية قد علقت المنافسات الرياضية في البلاد ولكن بعد ظهور العديد من الحالات بين لاعبي كرة القدم.