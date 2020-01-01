بسبب كورونا .. السلطات الإيطالية تمنع لاعبي بعض الأندية من الانضمام لمنتخباتهم

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قررت السلطات الإيطالية حظر سفر لاعبي بعض الأندية في الدوري الإيطالي من أجل تمثيل منتخبات بلادهم في فترة التوقف الدولي

وظهرت العديد من الحالات بين صفوف عدد من الأندية الإيطالية فضلًا عن التحقيقات بشأن تلاعب لاتسيو في نتائج فحوصات الفيروس.

ونتيجة لذلك، فإن بعض لاعبي الأندية الإيطالية لن يتمكنوا من السفر لتمثيل منتخبات بلادهم تجنبًا لتفشي العدوى، حيث أنهم مصابون محتملون.

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وبحسب ما أوردته "سكاي سبورت" ، فإن هذا سيكون حال لاعبي فيورنتينا وروما مع استثناء لاعبي إنتر من هذه المعادلة.

لاعبو روما وفيورنتينا اللذين تم حظرهما من قبل ASL المختصة الذين أبلغوا بالفعل القرار إلى اتحاداتهم والقرار سيكون قيد التنفيذ بالفعل.

وظهرت بالأمس نتائج إيجابية لفحوصات كل من إيدين دجيكو نجم روما وبعض الحالات في فيورنتينا وكاليخون في نابولي كذلك.

ووفقًا للبروتوكول الحالي يجب أن يبقى لاعبو الفريق في فترة عزل ذاتي للتأكد من عدم إصابتهم بالفيروس لذلك لا سفر، ولا مشاركة مع المنتخبات.

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يذكر أن فيروس كورونا بات حديث الساعة في كل ما يخص كرة القدم الإيطالية من جديد بعد هجمة الموجة الثانية على البلاد بصورة شديدة.