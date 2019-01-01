بسبب كأس العالم للأندية.. ليفربول يلعب بأصغر معدل أعمار في تاريخه

ليفربول يواجه أستون فيلا بأضغر معدل أعمار في تاريخه

حطم ليفربول الرقم الخاص به وشارك في مواجهة كأس الاتحاد الإنجليزي أمام مضيفه أستون فيلا بأصغر معدل أعمار يشارك به في مسيرته.

ويشارك ليفربول أمام أستون فيلا بتشكيل من لاعبيه الصاعدين بسبب سفر الفريق الأول إلى قطر للمشاركة في منافسات بطولة كأس العالم للأندية.

وقبل 24 ساعة فقط من مواجهة نصف نهائي كأس العالم للأندية أمام مونتيري المكسيكي، يواجه ليفربول أستون فيلا بدون مدربه يورجن كلوب وكذلك اللاعبين الأساسيين.

وبمعدل أعمار 19 عامًا و182 يومًا يكون ليفربول قد بدأ مباراة اليوم بأصغر معدل أعمار يبدأ به أي مباراة رسمية في مختلف البطولات في تاريخه.

وكان ليفربول قد تأهل في الدور ثمن النهائي على حساب أرسنال بعد مباراة ملحمية انتهت بالتعادل الإيجابي بخمسة أهداف لكل فريق، قبل أن يحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح.

وشارك ليفربول في مباراة أرسنال تلك بفريق الشباب أيضًا، ليقدم طلب يسمح له بالمشاركة بالفريق الثاني في مباراة أستون فيلا حتى يتمكن من السفر والمشاركة في كأس العالم للأندية في قطر.

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يذكر أن ليفربول قد توج بدوري أبطال أوروبا الموسم الماضي بعد تغلبه في المباراة النهائية على مواطنه توتنهام هوتسبيرز، ليلعب كأس العالم للأندية للمرة الثانية في تاريخه بعد نسخة 2005.