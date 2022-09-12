بسبب قلة أفراد الشرطة .. تأجيل مواجهات ليفربول وتشيلسي ومانشستر يونايتد

رابطة أندية الدوري الإنجليزي تعلن تأجيل المزيد من المواجهات بسبب وفاة الملكة إليزابيث.

كشفت رابطة أندية الدوري الإنجليزي عن تأجيل المزيد من مواجهات البطولة بسبب وفاة الملكة إليزابيث الثانية ملكة إنجلترا.

جاء هذا في بيان رسمي أصدرته الرابطة قبل قليل، وأكد خلاله عن إقامة عدة مباريات في وقتها المحدد سلفًا لكن دون غيرها.

وكتبت الرابطة في البيان: "الدوري الإنجليزي سيستأنف مواجهاته نهاية هذا الأسبوع بعد الإيقاف كنوع من الاحترام لوفاة جلالتها الملكة إليزابيث الثانية".

وأضاف: "سبعة من عشرة لقاءات في الجولة الثامنة سيتم إقامته بشكل طبيعي، وثلاثة منهم سيتم تأجيلهم بسبب جنازة الملكة".

وأوضح البيان التفصيلي أن مواجهة ليفربول بنظيره تشيلسي ستكون ضمن المباريات التي سيتم تأجيلها، بالإضافة إلى مانشستر يونايتد وليدز، وبرايتون وكريستال بالاس.

وأكد كذلك أن تحديد مواعيد جديدة للمباريات المؤجلة لم يتم بعد في انتظار انتهاء مراسم جنازة الملكة والحداد على وفاتها.

جدير بالذكر أن بيان من شرطة مانشستر أوضح أسباب التأجيل، حيث أكدوا انضمامهم لبقية أفراد الشرطة في إنجلترا لتأمين الأفراد والمنشآت الهامة خلال الجنازة.