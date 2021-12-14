بسبب قرعة دوري الأبطال .. مبابي يؤجل خططه مع ريال مدريد

كشفت تقارير صحفية عن نية النجم الفرنسي، كيليان مبابي بخصوص مستقبله في الأيام المقبلة قبل نهاية عقده في يونيو 2022.

لايزال أمام النجم الفرنسي 17 يومًا فقط من أجل أن يتسلم حريته في اختيار ناديه القادم، حيث ينتهي عقده مع باريس سان جيرمان في الصيف القادم ويحق له التفاوض بشكل حر مع أي ناد آخر بداية من يناير المقبل.

بعد شد وجذب خلال الصيف الماضي آخرهم كان رفض باريس سان جيرمان عرض ضخم من جانب ريال مدريد، للحصول على خدمات مبابي مقابل 180 مليون يورو، المرينجي لا يزال الوجهة المحتملة للاعب الفرنسي.

ما هو الجديد بخصوص مبابي؟

بحسب ما نشرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية فإن مبابي لا يريد التوقيع أو الاتفاق مع ريال مدريد حتى مارس القادم.

ومن جانبه ريال مدريد، فإنه يفكر في الأمر ذاته ويريد توخي مزيد من الحذر وترك التوقيع السري (احترامًا لباريس سان جيرمان، لن يتم الإعلان عن التوقيع أبدًا حتى نهاية الموسم) لما بعد 9 مارس.

النادي الإسباني يرى أنه إذا لعب مبابي ضدهم بعد أن وقع بالفعل، فسيواجه ضغطًا لا يطاق من مشجعي باريس سان جيرمان الأكثر تطرفًا، لذا فإن فلورنتينو ومجلس إدارته يريدون خروج مبابي من باريس بأقل قدر ممكن من الصدمة.

ما هو موقف باريس سان جيرمان؟

وفقًا لـ"ليكيب" فإن باريس سان جيرمان، يرفض الاستسلام في تجديد عقد نجم الفريق كيليان مبابي، وعادت إدارة الفريق لفتح خط المفاوضات من جديد مع مبابي من أجل تجديد تعاقده على الرغم من اقتراب اللاعب من الحصول على حقه في التفاوض بشكل حر بعد 17 يومًا.

لا يوجد حتى الآن أي تقدم ملحوظ في هذه المفاوضات، على الرغم من رغبة النادي الفرنسي في حسم موقف اللاعب قبل مباراتي ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا.

الجدير بالذكر أن ريال مدريد يضرب موعدًا ناريًا مع باريس سان جيرمان في دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا،

وتقام مباراة الذهاب يوم 15 فبراير على ملعب "حديقة الأمراء"، على أن تكون مباراة العودة في إسبانيا يوم 9 مارس.