بسبب قرد.. حملة ميلان الإعلانية تتحول لقضية عنصرية!

كيف وصلت الأمور لهذه الدرجة؟

تحولت حملة دعائية بالشراكة مع نادي إي سي ميلان إلى مسرح من العنصرية على مواقع التواصل الاجتماعي.

أتى هذا بعد إعلان العملاق الإيطالي شركة مع "ذا مانكيز ليج" أو "دوري القرود" ليكون الشريك الرقمي لألعاب العملات الرقمية للروسونيري.

ولأن شعار شريك ميلان الجديد هو عبارة عن قرد والألعاب تتركز حوله، انهالت التعليقات العنصرية حول الأمر.

بدأ الأمر حين أصدر ميلان بيانًا أعلن عنه عبر مواقع التواصل، جاء فيه: "إي سي ميلان يعرب عن سروره لإعلان الشراكة الجديدة مع (ذا مانكيز ليج) ليكون شريك الروسونيري في مجال ألعاب العملات الرقمية (إن إف تي)".

ذيل الحساب الرسمي لميلان هذا الإعلان بفيديو يعبر عن الشراكة ويظهر فيه بوضوح ألعاب القرود الخاصة بالشريك التجاري وهو يرتدي قميص ميلان.

انهالت العنصرية من كل جانب في التعليقات، البعض ممن لا يشجعون ميلان قالوا إن هذه الشراكة "مثالية لميلان!" في تهكم على القرود.

البعض الآخر نشر فيديوهات لقرود من الغابة مع تهكمات على نادي ميلان، بينما اندفع كثيرون لمشاركة لقطات للقرود من داخل أفلام كرتونية.

بينما انتقد البعض سلوكيات من قاموا بالتعليق على هذه الشاكلة قائلين إن هذه عنصرية ولا يصح تناول الأمر من هذا المنظور.

حساب آخر كان له رأي مختلف تمامًا، حيث كتب: "الإعلان الرسمي الوحيد الذي أهتم به، هو تجديد عقد بن ناصر ولياو!".

موجة من العنصرية تجتاح أوروبا

موجة العنصرية تلك ليست جديدة على الملاعب الأوروبية، والإيطالية بشكل خاص، فالعديد من الأحداث العنصرية وقعت في الملاعب الإيطالية من أبرزها ما حصل تجاه السنغالي خاليدو كوليبالي.

ومؤخرًا عاشت الملاعب الأوروبية كلها موجة دعم لفينيسيوس جونيور ضد العنصرية التي تعرض لها في إسبانيا وما وصفت به طريقة احتفاله بالأهداف على أنها "ألعاب قرود".