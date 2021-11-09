بسبب علي معلول .. إيقاف مدحت شلبي نهائيًا

أصدرت نقابة الإعلاميين اليوم الثلاثاء، قرارها في الشكوى المقدمة من نادي الزمالك ضد المعلق الرياضي مدحت شلبي، بشأن مباراة القمة الأخيرة أمام الأهلي.

المارد الأحمر كان قد حقق الفوز أمام الفارس الأبيض في الخامس من نوفمبر الجاري، بخماسية مقابل ثلاثة أهداف، على استاد القاهرة الدولي، ضمن الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز.

لماذا اشتكى الزمالك مدحت شلبي؟

عقب انتهاء المباراة، أصدر مسؤولو القلعة البيضاء بيانًا رسميًا، معلنين به التقدم بشكوى ضد معلق المباراة، لاستخدامه عبارات غير لائقة – على حد قولهم - .

وجاء اعتراضهم على عدة عبارات في المباراة منها: "كل الطرق تؤدي لمرمى أبو جبل"، وغيرها، لكن ما أحدث الأزمة الكبرى هي طريقة تعبيره عن تسديد التونسي علي معلول؛ ظهير أيسر الأهلي، لضربة الجزاء، حتى وصفها البعض بأنها خادشة للحياء.

بيان نقابة الإعلاميين:

النقابة قررت إيقاف شلبي عن التعليق على أي مباراة عبر أي وسيلة مرئية أو مسموعة حتى نهاية العام الجاري.

وجاء نص بيان النقابة كالتالي:

أصدر النائب / طارق سعدة نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ قرارًا اليوم الثلاثاء رقم (23) لسنة 2021 بإيقاف السيد / مدحت هلال محمد شلبى مقدم برنامج ومعلق رياضى عن التعليق على أى مبارة على أى وسيلة إعلامية مرئية أو مسموعة داخل جمهورية مصر العربية حتى نهاية العام 2021 وذلك لمخالفته ميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهنى، جاء ذلك بعد أن مثل شلبى اليوم أمام لجنة التحقيق اليوم الثلاثاء فى مقر نقابة الإعلاميين فى تمام الساعه 7 م.

وكانت لجنة التحقيق تضم من مجلس الادارة سهام صالح وكيل أول النقابة ومحجوب سعدة سكرتير النقابة وخالد فتوح عضو مجلس الإدارة والمستشار/ عمر هريدى والمستشار/ هيثم على والمحققان عثمان عبدالعليم وتامر رجب. وجاءت توصيات اللجنة بأن السيد / مدحت شلبى خالف ميثاق الشرف الاعلامى ومدونة السلوك المهنى..

أولًا في باب المبادئ العامة الفقرات أرقام 2، 4، 9، إذ تنص الفقرة رقم 2 علي احترام الأديان السماوية والقيم المجتمية وآداب وتقاليد المهنة.

الفقرة رقم 4 تأكيد دور الإعلامي في حماية الوحدة الوطنية والتماسك القومي، وفقرة رقم 9 احترام الإعلامي لحقوق الجماهير مستعمين ومشاهدين .

وفي باب الواجبات خالف المذكور الفقرتين رقمى 2، 6 إذ تنص الفقرة رقم 2 علي الالتزام بالموضوعية في التناول، والتوازن في عرض وجهات النظر، وعدم تغليب المصالح الخاصة علي الاعتبارات المهنية والوطنية، الفقرة رقم 6 الالتزام بعدم استخدام ألفاظ وعبارات أو صور تنافي الآداب العامة والقيم المجتمعية.

وأكد نقيب الإعلاميين أنه يجب على جميع المعلقين الرياضيين الالتزام بالمهنية والحيادية ونبذ التعصب والإعلاء من القيم التنافسية القويمة التي تربينا عليها جميعًا.

شلبي ليس الأزمة الوحيدة:

لم تكن شكوى الزمالك هي الوحيدة التي أعقبت لقاء القمة، إنما الأهلي هو الآخر أصدر بيانًا رسميًا ضد حكم اللقاء محمد عادل.

بيان الأحمر ضد الحكم، جاء بعد تصريحات الأخير والتي أكد خلالها أنه حرص على عدم إشهار الكروت الصفراء للاعبي الزمالك بعد تسجيل الأهلي للهدف الثالث، لاحتواء توترهم.

هذه التصريحات فتحت النار على عادل من عدة اتجاهات، وربما تصدر ضده عقوبة من قبل لجنة الحكام خلال الأيام المقبلة.

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