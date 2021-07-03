بسبب صورته مع بوجبا .. جماهير يوفنتوس تطالب ديبالا بإعادة الفرنسي

جماهير يوفنتوس تواصل الحلم بأن يعود بوجبا للعب مع "البيانكونيري" من جديد.

يعد مستقبل الفرنسي بول بوجبا نجم خط وسط نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، واحدًا من بين أكثر الأمور إثارة للترقب في سوق الانتقالات الصيفية.

ويمتد عقد بوجبا مع مانشستر يونايتد حتى صيف 2022، ونظرًا لعدم التوصل لاتفاق بين الطرفين حتى الآن على تجديد التعاقد، فإن الفرنسي يثير اهتمام عدد من الأندية الأوروبية الكبرى، أبرزها فريقه السابق يوفنتوس الإيطالي، وريال مدريد الإسباني.

وتحلم جماهير يوفنتوس بعودة بوجبا من جديد إلى الفريق، الذي لعب في صفوفه بين عامي 2012 و2016 قبل الانتقال إلى مانشستر يونايتد في صفقة تخطت قيمتها 105 مليون يورو.

ونشر الأرجنتيني باولو ديبالا نجم نادي يوفنتوس صورة تجمعه مع بوجبا في الولايات المتحدة الأمريكية، ليثير بذلك حماسة جماهير "البيانكونيري" بشأن مستقبل الفرنسي الدولي.

بوجبا وديبالا صديقان حميمان، وذلك رغم أن الأرجنتيني لم يلعب سوى موسمًا واحدًا فقط مع بوجبا في يوفنتوس.

والتقى الثنائي في مدينة ميامي الأمريكية، والتي وصل إليها بوجبا بعد إقصاء فرنسا من دور الستة عشر في بطولة كأس أمم أوروبا.

وفي المقابل، لم يتواجد ديبالا في قائمة منتخب الأرجنتين المشاركة في بطولة كوبا أمريكا، ويقضي فترة العطلة في الولايات المتحدة، حيث يتدرب قبل فترة التحضير للموسم الجديد مع يوفنتوس.

ونشر ديبالا صورة مع بوجبا على موقع "إنستجرام" للتواصل الاجتماعي، مع تعليق "ها نحن ذا مرة أخرى"، ما جعل جماهير يوفنتوس تحلم بعودة محتملة للاعب الوسط الفرنسي لارتداء قميص "البيانكونيري".

وعلق آلاف من جماهير يوفنتوس على الصورة، وطلبوا من ديبالا إعادة بوجبا إلى تورينو من جديد.

ومع ذلك، فإن مستقبل ديبالا نفسه في يوفنتوس محل شك، لأنه مثل موقف بوجبا مع مانشستر يونايتد، يدخل العام الأخير في عقده مع "السيدة العجوز".

وتبدو عودة بوجبا إلى يوفنتوس غير مرجحة، حيث كشف فيديريكو تشيروبيني المدير الرياضي الجديد في يوفنتوس، أن فريقه لا يمكنه التوقيع مع أي صفقات على الإطلاق في الصيف الحالي، لأن قائمة الفريق "تنافسية بالفعل".

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