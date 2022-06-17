بسبب شريحة لحم ذهبية سعرها 900 يورو بدبي .. راموس يتعرض للانتقادات!

النجم الإسباني بالرغم من الفترة الصعبة التي يمر بها رفقة باريس سان جيرمان يثير الجدل خارج الملعب.

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن تعرض النجم سيرخيو راموس مدافع ريال مدريد السابق وباريس سان جيرمان الحالي لانتقادات عديدة بسبب ظهوره في معظم لحم في دبي.

جاء هذا بحسب ما أكدت صحيفة "إل موندو"، والتي أكدت أن اللاعب رفقة زوجته بيلار روبيو قد ظهرا في معظم شهير وتناولا شريحة لحم سعرها 900 يورو.

راموس نشر الصورة عبر حسابه الرسمي في موقع "إنستجرام" عبر اليوميات، ليلاقي سيلًا من هجمات الجماهير على تواجده في ذلك المطعم الذي يقدم شرائح لحم مطعمة بالذهب عيار 24.

وكتب أحد الجماهير: "نصف إسبانيا تعمل 50 ساعة في اليوم لتقترب من ذلك الرقم، هذا نوع من عدم الاتصال بالواقع وقلة التعاطف".

راموس يقضي في الوقت الحالي إجازة الصيف رفقة زوجته بيلار روبيو التي تزوجها في 2019، حيث سافر الثنائي إلى دبي للاحتفال بعيد زواجهما.

ويعود راموس خلال أيام لتدريبات باريس سان جيرمان والفترة التحضيرية استعدادًا للموسم الذي يبدأ في الأسبوع الأول من شهر أغسطس.

جدير بالذكر أن راموس عانى كثيرًا في الموسم الماضي من كثرة الإصابات، حيث لم يشارك سوى في 12 مباراة بالدوري الفرنسي طوال الموسم.