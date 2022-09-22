بسبب سولشاير؟ يونايتد خسر 115.5 مليونًا في السنة الأخيرة!

يونايتد قد يتعلم من الدرس ويحافظ على استمرار تين هاج

حقق نادي مانشستر يونايتد خسارة مالية كبيرة قدرها 115.5 مليون جنيه استرليني أعلن عنها في التقرير المالي السنوي للنادي الإنجليزي.

وأظهر التقرير المالي أن فريق الشياطين الحمر قد أنفق العديد من الأموال على الشروط الجزائية للمدربين الذي رحلوا عن تدريب الفريق في تلك الفترة.

وبحسب ما أوردته صحيفة "دايلي ميل" فإن يونايتد قد أنفق حوالي 24.7 مليون جنيه استرليني للتخلص من أولي جونار سولشاير ورالف رانجنيك خلال العام الماضي.

وسجل النادي خسارة صافية قدرها 115.5 مليون جنيه استرليني للسنة المالية حتى 30 يونيو 2022، مقارنة بـ 92.2 مليون جنيه استرليني في عام 2021.

وأوضح تقرير صحيفة "دايلي ميل" أن جزء كبير من تلك الخسارة جاء بسبب الأموال التي دفعت بصيغة الشروط الجزائية لسولشاير ورالف رانجنيك.

وأقيل سولشاير في شهر نوفمبر من العام الماضي بعد الهزيمة بنتيجة 4-1 أمام واتفورد، حيث ترك يونايتد في المركز السابع في جدول الدوري الممتاز بعد أول 12 مباراة في الموسم.

وكان النرويجي قد وقع على عقد لمدة ثلاث سنوات في أولد ترافورد، مما يعني أنه كان على يونايتد دفع رسوم باهظة لإقالته.

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وجاء رالف رانجنيك ليحل محل سولشاير على أساس مؤقت حتى نهاية الموسم ووافق أيضًا على تولي دور استشاري في النادي لمدة عامين آخرين.

ومع ذلك، بعد أن قاد يونايتد إلى المركز السادس، قبل رانجنيك وظيفة المدرب للمنتخب النمساوي في نهاية الموسم ورحل عن فريق الشياطين الحمر.

وبالطبع كان لتوابع جائحة كورونا نصيب من التواجد في الأسباب التي أثرت على يونايتد بالسلب من ناحية الأمور المادية كما هو الحال مع الفرق الأوروبية كلها.