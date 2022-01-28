بسبب سالم الدوسري .. انتقاد حاد لتعاقد الهلال مع ميشايل

أعلن الهلال السعودي رسميًا فجر اليوم الجمعة تعاقده مع البرازيلي ميشايل جناح فلامنجو، مشيرًا خلال حسابه على تويتر إلى أن اللاعب وقع على عقد يمتد لـ3 سنوات.

الصفقة أحدثت جدلًا كبيرًا بين إعلاميي وجماهير الهلال، إذ أيدها البعض ووجه البعض الآخر انتقادات حادة لها، وبينهم الصحفي ناصر الجديع.

ماذا قال الجديع عن صفقة الهلال الجديدة؟

يلعب ميشايل في خانة الجناح الأيسر، وهذا كان جوهر الانتقادات الموجهة لتعاقد الهلال معه، إذ يرى المنتقدون أن الفريق لم يكن بحاجة للاعب في هذا المركز مع تواجد وتألق سالم الدوسري به.

الصحفي ومحلل الأداء "ماجد الشيباني" أكد أن التعاقد مع ميشايل لا يرفع جودة الفريق لكنه مجرد يُضيف خيارًا جديدًا لمركز الجناح الأيسر، مشيرًا خلال حسابه الرسمي على تويتر إلى أن ذلك ربما من أسباب اختياره.

الجديع رد على الشيباني بالإشارة إلى عدم الحاجة لكل هذا التحليل في أسباب التعاقد مع ميشايل، موضحًا أن الهلال اتجه له لمجرد أنه برازيلي ويلعب مع فلامنجو.

وانتقد الجديع التعاقد مع ميشايل الذي يلعب في خانة سالم الدوسري، والذي حسب وصفه أفضل لاعبي الفريق حتى حين يكون في أسوأ حالاته.

إذ كتب عبر تويتر "صدقني يا ماجد ما فيه سبب لاختياره. الموضوع تم بشكل أبسط بكثير من تحليلك لأسباب اختياره. لاعب متاح برازيلي و(يفرفر) وفي فلامنجو. أجل أجيب لاعب أجنبي في خانة أفضل لاعب عندي حتى في أسوأ حالاته وتكلمني عن أسباب اختيار؟! أنا ما أقلل من قدرات اللاعب أنا أتكلم عن مركزه واحتياج الهلال!".

صدقني يا ماجد مافيه سبب لاختياره. الموضوع تم بشكل أبسط بكثير من تحليلك لأسباب اختياره. لاعب متاح برازيلي و(يفرفر) وفي فلامنجو.

أجل أجيب لاعب أجنبي في خانة أفضل لاعب عندي حتى في أسوأ حالاته وتكلمني عن أسباب اختيار؟!

أنا ما أقلل من قدرات اللاعب أنا أتكلم عن مركزه واحتياج الهلال! https://t.co/JMHNEWMEJD — ناصر الجديع (@naljedai) January 28, 2022

من هو ميشايل لاعب الهلال الجديد؟

ميشايل بدأ مسيرته الكروية مع جويانيسا ومن ثم انتقل عام 2017 إلى جوياس وأخيرًا في يناير 2020 إلى فلامنجو في صفقة كبيرة في الدوري البرازيلي.

الموسم الأول للجناح الأيسر القادر على اللعب في اليمين كان صعبًا، إذ لم يُسجل أي هدف في 20 مباراة من الدوري البرازيلي و5 مباريات من كأس ليبرتادوريس، لكن عام 2021 شهد انفجار اللاعب مع ناديه.

بداية الدوري البرازيلي 2021 كانت صعبة لميشايل كذلك، لكن الأشهر الأخيرة شهدت تطورًا وتحسنًا ملفتًا في مستواه، حتى أصبح من العناصر الأساسية في الفريق وساهم في احتلاله المركز الثاني في الدوري خلف البطل أتلتيكو مينيرو.

لعب ميشايل 35 مباراة في الدوري البرازيلي سجل خلالها 14 هدفًا وصنع 5، كما خاض 8 مباريات في كأس ليبرتادوريس سجل بها هدفًا واحدًا.

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