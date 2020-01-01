بسبب زوج والدته - نيمار متهم بمحاربة المثلية الجنسية

أزمة نيمار مع زوج والدته مستمرة

تعرض نيمار دا سيلفا، لاعب باريس سان جيرمان، لهجمة شرسة من جمعيات حقوق المثليين بعد المشاجرة التي دارت بينه وبين زوج والدته.

والدة نيمار أعلنت الزواج من تياجو راموس في أبريل الماضي ومنذ حينها والأمر أثار الكثير من الجدل.

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كما ذكرت تقارير صحفية أنّ تياجو ثنائي الميول الجنسية، أي أنه يمارس العلاقة الجنسية مع الرجال والنساء، مما أدى إلى نهاية العلاقة بين الطرفين.

ولكن بحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن نيمار ووالدته، نادين جونكالفيس، تشاجرا مع تياجو مما أدى إلى إصابة صاحب الـ23 عامًا وانتقاله إلى المستشفى.

وبحسب التقارير الصحفية، فإن صاحبة الـ52 عامًا قذفت صديقها بأحد الأكواب الزجاجية مما تسبب في جرح كبير في ذراعه.

وأشارت الصحيفة إلى أنّ نيمار اعتدى على زوج أمه بعصا المقشة وأهانه بألفاظ تتعلق بميوله الجنسية، وهو ما سمعه الجيران بصورة واضحة.

وبسبب هذه الإهانات، قامت جمعيات حقوق المثليين بتقديم شكوى ضد نيمار واتهموه بأنه "عدو المثلية" ولا يحترم الاختيارات الجنسية للأفراد.

جدير بالذكر أنّ المتحدث الرسمي باسم نيمار نفى وجود أي شجار موضحًا أنّ إصابة تياجو جاءت بعد حادث صغير تعرض له داخل المنزل.