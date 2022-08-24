بسبب زر آرسنال .. مشجع يونايتد يطالب برحيل ملاك النادي!

أحد مشجعي مانشستر يونايتد يطالب برحيل مالكي النادي بعد أن حصل على قميص يحمل خطأ فادحًا.

صب أحد مشجعي نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي غضبه على إدارة النادي، بعد أن وجد خطأً فادحًا في القميص الجديد الذي قام بشرائه.

المشجع وقع في حيرة من أمره بعد وصول قميصه الجديد مع زر ياقة يخص نادي آرسنال.

قميص مانشستر يونايتد الجديد حقق نجاحًا هائلًا على مستوى المبيعات، بسبب مظهره المميز والياقة الرائعة، والمستوحى تصميمه من قميص الثلاثية في 1999.

ونشر المشجع مقطع فيديو عبر حسابه على موقع "تيك توك" للتواصل الاجتماعي وهو يفحص قميصه الجديد.

المشجع شارك مقطع الفيديو عبر حسابه، مع عبارة "GLAZERSOUT#" تعبيرًا عن غضبه من عائلة جلايزر الأمريكية المالكة لمانشستر يونايتد.

وأثناء استعراض القميص صرخ وهو يظهر الزر المكتوب عليه آرسنال قائلًا: "انتظروا، ما المكتوب هنا، اللعنة، ما هو المكتوب هنا".

لكن المشجع لم يسلم من المتابعين، حيث اتهمه البعض بشراء قميص مزيف وليس أصليًا، حيث رد عليه بقوله: "هذا ما تحصل عليه عندما تشتري أشياءً مزيفة".

فيما رد متابع آخر بأن هذا خطأ شركة "أديداس" المصنعة لملابس مانشستر يونايتد، وليس لعائلة جليزر دخل في الأمر.

فيما أكدت صحيفة "ذا صن" الإنجليزية أنها تواصلت مع الشركة الألمانية للحصول على تصريح بشأن الواقعة، لكن دون أن تتلقى أي رد.