بسبب "رسائل غير لائقة".. تشيلسي يقيل مديره التسويقي!

بعد شهر فقط على تولي المنصب

في أغسطس الماضي، عيّن تشيلسي داميان ويلوبي كمدير تسويقي في إطار خطة المالك الجديد للبلوز تود بولي لتدعيم الجانب التسويقي والتجاري للنادي اللندني.

لكن وبشكل مفاجئ، تمت إقالة ويلوبي فيما اتهم فيه بأنه أرسل "رسائل غير لائقة" أرسلت إلى وكيلة تجارية تدعى كاتالينا كيم، ما ترتب عليه الإقالة الفورية.

وذكر البيان الصادر عن تشيلسي بوضوح أن ويلوبي أرسل تلك الرسائل قبل استلام منصبه في النادي اللندني.

إقالة فورية!

وقال تشيلسي عبر متحدثه الرسمي: "الأدلة على إرسال رسائل غير لائقة من قبل السيد ويلوبي قبل تعيينه في تشيلسي تم توفيرها والتحقيق فيها من قبل النادي".

وأضاف: "مع أن تلك الرسائل كات قبل تعيينه في النادي، فمثل هذا السلوك بالتأكيد ضد بيئة العمل والثقافة المشتركة التي تتأسس في النادي مع ملاكه الجدد".

أزمة جديدة

وتستمر الأزمات التي تمر بتشيلسي، منذ تولي رجل الأعمال الأمريكي تود بولي مهمة الفريق تمت إقالة العديد من المسؤولين الإداريين، أبرزهم بيتر تشيك أسطورة الفريق.

ثم أتى رحيل الألماني توماس توخيل بشكل مفاجئ عقب 6 جولات فقط في الدوري الإنجليزي ومباراة وحيدة في دوري أبطال أوروبا ليضاعف التساؤلات!.