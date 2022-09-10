بسبب حمدالله .. الرائد يُطالب بنقاط مواجهة الاتحاد وقانوني يرد

الاتحاد هزم الرائد يوم أمس في الدوري السعودي

كشفت صحيفة الشرق الأوسط السعودية عن تقدم نادي الرائد باحتجاج رسمي لدى لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم طالب خلاله بالحصول على نقاط مواجهة الاتحاد في دوري روشن السعودي والتي انتهت بخسارته بهدف نظيف.

لماذا طالب الرائد بنقاط مواجهة الاتحاد؟

الاتحاد حل ضيفًا على الرائد في البريدة واستطاع العودة إلى جدة بالنقاط الثلاثة بفضل هدف أحمد حجازي في الشوط الثاني من اللقاء، وقد بدأ المهاجم المغربي عبد الرزاق حمدالله المباراة بعد رفع الإيقاف عنه مؤقتًا حتى البت نهائيًا في شكوى النصر ضده بواسطة مركز التحكيم الرياضي السعودي.

الرائد في شكواه احتج في مشاركة حمدالله بحجة أنه موقوف وطالب باحتساب اللقاء لصالحه اعتباريًا، لكن القانوني أحمد الشيخي أكد عدم إمكانية حدوث ذلك أبدًا.

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Shahid

قانوني: احتجاج الرائد لا جدوى منه

الشيخي المختص بتسوية النزاعات الرياضية أكد عبر تويتر أن مشاركة حمدالله في المباراة قانونية تمامًا، ولا يوجد أي سبب يمنع تواجده مع فريقه بعد تجميد إيقافه من مركز التحكيم الرياضي السعودي.

وأوضح الشيخي أن الرائد لا يمتلك حق الاعتراض على قرار مركز التحكيم الرياضي بتعليق إيقاف حمدالله، مشيرًا إلى أن الاتحاد السعودي لكرة القدم فقط من يحق له الاعتراض وليس إلغاء قرارات مركز التحكيم.

يُشار إلى أن لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين كانت قد أوقفت حمدالله 4 أشهر على خلفية شكوى النصر ضده واتهامه بالتفاوض مع الاتحاد خلال سريان عقده مع النادي، ولكن النادي الجداوي تقدم باستئناف لدى مركز التحكيم الرياضي وتقدم بعده بطلب لرفع الإيقاف مؤقتًا حتى البت النهائي في القضية وهو ما وافق عليه المركز قبل مواجهة الرائد.