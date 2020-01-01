بسبب حادث سير .. حكاية موهبة مصرية حُرمت من الانتقال إلى يوفنتوس

حكاية حادث السير الذي تسبب في حرمان اليماني من الانضمام إلى يوفنتوس الإيطالي.

تألق بشكل لافت للنظر رفقة منتخب مصر، خلال كأس العالم للشباب عام 2001 التي أقيمت في الأرجنتين، وبالفعل بدأ مسؤولي نادي يوفنتوس الإيطالي في التحرك من أجل ضمه، حكايتنا اليوم عن محمد اليماني نجم ستاندر لياج البلجيكي.

بعد العودة إلى مصر، انتشرت الأخبار حول رغبة نادي يوفنتوس في ضم محمد اليماني، مقابل 35 مليون جنيه إسترليني، لمدة 3 مواسم، وصار حديث الشارع المصري خلال تلك الفترة.

اليماني قام بحجز تذاكر الطيران إلى بلجيكا، لإنهاء صفقة انتقاله إلى يوفنتوس، واستقل سيارته، ولكن حدث ما لم يكن في الحسبان، حيث تعرض لإصابات بالغة في حادث سير.

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يقول محمد اليماني: "وجدت قائد إحدى الشاحنات يحاول التحكم في عجلة القيادة، ولكن اختلت عجلة قيادتي وأصيبت في الحادث الذي وقع باصطدامي بإحدى اللوحات الإعلانية، وتم نقلي إلى إحدى المستشفيات".

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وبعدما نُقل اليماني إلى المستشفى، تبين أنه يعاني من إصابته بنزيف في المخ، ودخل في حالة فقدان للذاكرة، استمرت إلى 3 أشهر، لينتهي حلم الاحتراف في صفوف يوفنتوس الإيطالي.

وخلال تصريحات تليفزيونية، قال اليماني: "عانيت فترة بسبب عدم قدرتي على الوعي بشكل لازم، مستواي في هذه الفترة كان متذبذب بسبب الحادث الذي أثر عليّ بشكل كبير".

وتابع: "شعرت بالملل وهو ما دفعني للسهر وعدم الالتزام خارج الملعب، حيث قررت العودة مجددًا إلى مصر من بوابة نادي الزمالك، ثم انتقلت إلى الإسماعيلي".