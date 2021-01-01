بسبب جوتا .. ليفربول مطالب بدفع 12 مليون جنيه استرليني هذا الصيف

أعباء ليفربول المالية تضاف إلى أزماته

ذكرت صحيفة التليجراف البريطانية أن ليفربول سيكون مطالبًا بدفع 12 مليون جنيه استرليني لنادي وولفرهامبتون هذا الصيف كقسط لصفقة انتقال المهاجم البرتغالي ديوجو جوتا.

ووفقًا للتليجراف، سيدفع الريدز مبلغ 12 مليون جنيه استرليني بعد أن دفعوا 4 ملايين جنيهاإسترليني فقط عند الانتهاء من التعاقد الصيف الماضي، ومليون جنيه استرليني في ديسمبر الماضي .

ذلك يعني أن هناك 40 مليون جنيه إسترليني لا يزال مستحقًا لوولفرهامبتون، ويجب أن يقوم ليفربول بدفعهم على أقساط، أولها سيكون الصيف المقبل ويقدر بـ 12 مليون باوند..

وانضم ديوجو جوتا إلى ليفربول من وولفرهامبتون مقابل 45 مليون جنيه إسترليني في الصيف الماضي، في صفقة فاجأت الكثيرين وأثارت الكثير من الجدل حول سعرها.

سيتبع القسط الأول أقساط مضمونة أخرى على مدى السنوات القليلة المقبلة لإكمال المبلغ البالغ 45 مليون جنيه إسترليني، تمامًا كما يحدث في جميع الصفقات.

وسيعود جوتا إلى ملعب فريقه القديم ليلة الإثنين للمرة الأولى منذ مغادرته في سبتمبر الماضي حيث يسعى لإعادة أبطال الدوري الإنجليزي الممتاز إلى طرق الانتصارات.

أثار المهاجم إعجاب يورجن كلوب في موسمه الأول على ملعب أنفيلد على الرغم من مشاكل الإصابة التي أبعدته طويلًا بعد انطلاقة مميزة للموسم الأول له مع الريدز.

عندما يحتاج المعالج النفسي لعلاج.. ابحثوا عن مشاكل ليفربول خارج الملعب

يذكر أن جوتا قد قدم بداية موسم استثنائية وحطم العديد من الأرقام القياسية الثابتة في تاريخ النادي لسنوات طويلة في أول 10 مباريات، ولكن الإصابات عطلته عن إكمال الرحلة.