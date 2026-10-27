بسبب تعليقات مبابي المسيئة.. لا ليجا ورئيسها خافيير تيباس يعتذران للمشجعين الصينيين!

تعرب لا ليجا عن بالغ أسفها للإساءة التي سببتها التعليقات الأخيرة لكيليان مبابي لدى المشجعين الصينيين. وقد صدرت هذه التعليقات بصفة شخصية ولا تمثل لاليجا. وانطلاقاً من مسؤوليتنا المؤسسية، نعتذر باسم الليجا وباسم جميع أنديتها.

إن الاحترام والتعايش والتآخي بين الأشخاص من جميع الثقافات قيم أساسية في كرة القدم الإسبانية. ومن هذه المنطلق، نؤكد من جديد احترامنا للصين ومؤسساتها وشعبها، والتزامنا تجاه ملايين المشجعين الذين يرافقوننا كل أسبوع.

وأكد خابيير تيباس، رئيس الليجا، قائلاً: «نودّ في لا ليجا أن نعرب عن بالغ أسفنا للتصريحات التي أدلى بها كيليان مبابي وتسببت في استياء وإساءة لدى الشعب الصيني. إننا نتفهّم حساسية الشعب الصيني ونحترمها احتراماً كاملاً، ونأسف بصدق للضرر الذي قد تكون هذه التصريحات قد تسببت فيه. وباسم لاليجا، أودّ أن أنقل اعتذارنا إلى كل من شعروا بالإساءة.

"إن احترام الشعوب وتاريخها وثقافتها ومؤسساتها يشكّل مبدأً أساسياً في علاقاتنا الدولية وفي القيم التي ندافع عنها في لاليجا. على مدى سنوات طويلة، بنينا علاقة متينة من الثقة والتعاون والصداقة مع الصين وسلطاتها ومؤسساتها الرياضية وهيئاتها السمعية والبصرية، وبخاصة مع ملايين المشجعين الصينيين الذين يتابعون كرة القدم الإسبانية ويستمتعون بها. لا يمكننا أن نسمح بأن تسيء تصريحات فردية إلى هذه العلاقة، أو أن تضر بأكثر من 20 نادياً تضمها مسابقاتنا الاحترافية، وبشركائنا، وقبل كل شيء بالمشجعين الصينيين".





"نتخذ في لا ليجا الإجراءات التي في متناولنا لمعالجة هذا الوضع وتعزيز الاحترام والحساسية الثقافية اللذين يجب أن يسودا أي تصرف يتعلق بمسابقتنا. أودّ أن أجدد شخصياً أقصى احترامنا للصين وشعبها، وإرادتنا الراسخة في مواصلة تعزيز علاقات نعدّها استراتيجية وعميقة ودائمة. لا يمكن لواقعة فردية أن تعرّض للخطر علاقة عمرها سنوات طويلة، ولا الرابط الذي يجمع كرة القدم الإسبانية بملايين المشجعين الصينيين