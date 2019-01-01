بسبب تضخم الرواتب .. الاتحاد الإسباني يجمد ثلاثة أندية في الميركاتو

قرار صادم لثلاثة أندية إسبانية

ذكرت تقارير صحفية إسبانية، أن الاتحاد الإسباني لكرة القدم، بعث رسالة صادمة لثلاثة أندية، مفادها أنهم لن يتمكنوا من إضافة صفقات جديدة في قائمة الموسم الجديد، إذا لم تسيطر على ميزانية أجور اللاعبين.

وذكر موقع "فوتبول إسبانيا"، أن الأندية الثلاثة هي غرناطة، لاس بالماس ومالقة، وذلك لأنها تغامر الآن بكل ميزانيتها، وهو ما قد يضع تلك الأندية في أزمات مالية طاحنة، إذا خرجت الأمور عن السيطرة.

وبحسب ما نقله المصدر عن الاتحاد الإسباني، فإن هذه الأندية أبلغت بشكل رسمي أنها لن تكون قادرة على إضافة لاعبين جدد في قوائم الموسم الجديد، قبل أن تعدل ميزانية الأجور، التي أوشكت على تخطي الميزانية العام لتلك الأندية.

دعونا نوضح لكم أكثر لماذا يتفائل رينارد بهذا الفميص؟🤔



في تصريح له علق بأنه لم ينزع القميص منذ الهزيمة أمام الكاميرون في كأس الأمم 2010، عندما كان يتولى تدريب زامبيا وارتدى حينها قميص أزرق اللون بدلاً من الأبيض وخسر اللقاء ومن بعدها قرر ألا يخلع الثعلب الفرنسي القميص الأبيض. pic.twitter.com/HVgFx3Wt2d — جول العربي - Goal (@GoalAR) July 31, 2019

الجدير بالذكر أن غرناطة الذي يسعى تركي آل الشيخ للاستحواذ على أسهمه، عاد مرة أخرى لليجا هذا الموسم، بينما مالقة ولاس بالماس، ما زال في دوري القسم الثاني منذ أن هبطا معًا الموسم قبل الماضي.