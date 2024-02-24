بسبب تألق الريدز.. نجم وست هام يتراجع عن تصريحاته بشأن ليفربول!

أداء فريق يورجن كلوب أجبر الكل على احترامه..

عاد الجامايكي الدولي مايكل أنطونيو عن تصريحاته التي أدلى بها مطلع هذا الموسم حول أن فريقه وست هام سينهي الدوري هذا الموسم فوق ليفربول في جدول الترتيب.

وقال أنطونيو في تصريحاته لبودكاست "بي بي سي ساوندز": "لقد عدت هما قلته حول ليفربول" وذلك في معرض حديثه عن أداء الريدز هذا الموسم.

وأردف: "لقد شاهدت مباراتهم ضد وولفرهامبتون لأنها كانت قبل مباراتنا، كان لديهم غير قليل من الفرص وكانوا يستطيعون إيلام ليفربول، لهذا قلت كلامي".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

اضغط هنا لتحميل تطبيق TOD TV من متجر جوجل أو أبل



حينها قال: "أتعلمون؟ أعتقد أننا (وست هام) سوف ينتهي الموسم في مرتبة أعلى من ليفربول.. خذوا علي!".

ويحتل ليفربول صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي حتى الآن، بينما يحتل وست هام المركز التاسع، يبدو أن نبوءة أنطونيو لن تتحقق أبدًا!.