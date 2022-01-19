بسبب بطاقة صفراء للاعب آرسنال .. تحقيق في أزمة مراهنات بالدوري الإنجليزي

يدرس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم أمر بطاقة صفراء تلقاها أحد لاعبي نادي آرسنال في الدوري الإنجليزي في وقت سابق من موسم 2021-22، بعد تقارير عن أحد أنماط المراهنة.

ولم يكشف الاتحاد الإنجليزي حتى الآن أي تفاصيل عن هوية اللاعب، أو المباراة محل الدراسة حاليًا.

لكن صحيفة "ذا أثلتيك" الإنجليزية ذكرت أن صانعي المراهنات تواصلوا مع الاتحاد الإنجليزي بعد رصد أنماط مراهنات غير عادية.

وقال متحدث باسم الاتحاد الإنجليزي: "نحن على علم بالأمر المعني ويتم فحصه بالفعل".

ومن المفهوم أن الأمر لا يخضع لتحقيق رسمي حتى الآن من قبل الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.

تسمح المراهنة الفورية للأشخاص بوضع رهانات على تفاصيل محددة للمباريات، مثل البطاقات الصفراء أو عدد الركلات الركنية، بدلًا من النتيجة النهائية للمباراة.

وفي أبريل 2018، مُنع رادلي وود مدافع لينكولن من اللعب لمدة ست سنوات بعد أن تم إنذار مرتين خلال مباراة لفريق في كأس الاتحاد الإنجليزي.

تلقى وود حظرًا لمدة خمس سنوات بسبب جرائم التلاعب بنتائج المباريات، وإيقافًا إضافيًا لمدة 12 شهرًا بعد اعترافه باثنين وعشرين تهمة بالمراهنة على نتائج المباريات وتهمة واحدة لتمرير معلومات.

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