بسبب أزمته في بايرن ميونخ .. ساديو ماني يحلم بالعودة إلى ليفربول!

ماني يفتقد أيامه بليفربول!

كشف مهاجم بايرين ميونخ، ساديو ماني، أنه يفتقد فريقه السابق ليفربول، ويأمل في العودة سريعًا لمكانه بجانب الريدز.

وانضم ماني إلى بايرن ميونخ، يوليو الماضي، بعد ست أعوام مع ليفربول.

ووفقًا لموقع "Football Insider"، أخبر ماني أصدقائه المقربين، بأنه يريد العودة للريدز، والسنغالي مستعد للانضمام مرة أخرى للدوري الإنجليزي.

ويقضي ماني حاليًا عقوبة الإيقاف التي فرضها النادي البافاري، حتى مباراة نهاية الأسبوع ضد هوفنهايم، بعد مشادة مع زميله في الفريق ليروي ساني.

حيث أبلغت صحيفة "بيلد" أن ماني ضرب ساني في فمه، عقب الشجار على أرض الملعب خلال الهزيمة 3-0، من مانشستر سيتي في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

على الجانب الآخر، يقال أن ليفربول غير متأكدين من هذه الخطوة، بالنظر إلى عمر ماني وتكوين الفريق، خاصة بعد التعاقد مع مهاجمين، منذ رحيل السنغالي.

وشارك ماني في 32 مباراة مع بايرين ميونخ في جميع المسابقات هذا الموسم، سجل خلالهم 13 هدفًا، وصنع 5.