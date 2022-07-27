بسبب انتقاله إلى برشلونة .. نيمار يواجه عقوبة السجن بتهمة الإحتيال

نيمار ورئيس برشلونة السابق يواجهون عقوبة السجن بتهمة الاحتيال والفساد

يواجه نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان عقوبة السجن بسبب صفقة انتقاله إلى برشلونة قادمًا من سانتوس البرازيلي.

نيمار انضم إلى برشلونة في صيف 2013 قادمًا من سانتوس، قبل أن يرحل إلى باريس سان جيرمان في صيف 2017 بكسر الشرط الجزائي آنذاك والذي وصل إلى 222 مليون يورو.

ووفقًا لوكالة الأنباء الإسبانية "EFE"، فإن مكتب المدعي العام طلب السجن لمدة عامين لنيمار جونيور (وغرامة قدرها 10 ملايين) وحبس ساندرو روسيل رئيس برشلونة السابق خمس سنوات، بالإضافة إلى غرامة 8.4 مليون يورو على الفريق الكتالوني، بتهمة الاحتيال والفساد.

نيمار يواجه شبح السجن

وتستمر هذه القضية منذ عام 2015، وهو التاريخ الذي رفعت فيه مجموعة (DIS) البرازيلية دعوى قضائية ضد نيمار وروسيل وبارتوميو وبرشلونة وسانتوس ووالدي النجم البرازيلي.

الشركة البرازيلية هي صاحبة 40٪ من حقوق نيمار منذ عام 2009 واعتبر أن سعر انتقال نادي برشلونة -الموافق عليه في عام 2011- كان أعلى بكثير من الأرقام الرسمية التي أعلنها كلا الناديين، للتهرب من حصول DIS على حقه في الصفقة، حيث حصلت على 6 ملايين يورو فقط، حيث ترى الشركة أنه تم الإحتيال عليها.

وكشف النادي أن قيمة الصفقة بلغت 17.1 مليون يورو، بالإضافة إلى دفع 7.9 مليون للنادي البرازيلي مقابل الحقوق التفضيلية لثلاثة لاعبين شباب ودفع 40 مليونًا لشركة N&N المملوكة لنيمار ووالده مما أثار شكوك صندوق الاستثمار، الذي رفع دعاوى الاحتيال والفساد.

بعد مرور سبع سنوات من تقديم الشكوى، ستحكم محكمة برشلونة الإقليمية في القضية وسيتم ذلك في سبع جلسات بين 17 و 31 أكتوبر، حيث سيضطر لاعب باريس سان جيرمان الحالي إلى الحضور لجلسات المحكمة للدفاع عن نفسه، والرئيسان السابقان لبرشلونة، ساندرو روسيل وجوزيب ماريا بارتوميو، سيفعلان ذلك أيضًا.

بالنسبة إلى بارتوميو لا يطلب مكتب المدعي العام بسجنه، مستندًا على أنه في ذلك الوقت كان نائب الرئيس ولم يكن يعرف تفاصيل العملية.

بينما تطلب الشركة البرازيلة، حبس بارتميو ثماني سنوات، ونفس العقوبة لروسيل كما تطلب النيابة العامة بحبس والد نيمار عامين وسنة للأم.

يذكر أن هذه هي المحاكمة الثانية التي سيواجهها الطرفان بشأن التعاقد مع اللاعب البرازيلي.

وكانت المحاكمة الأولى في 2016، حين تم التحقيق في مبلغ 40 مليونًا تم دفعه لشركة N&N وخلص إلى أن ذلك كان جزءًا من راتب اللاعب.

واتهم روسيل وبارتوميو ونادي برشلونة بارتكاب جرائم مالية قبل بدء المحاكمة، وتوصل مكتب المدعي العام والمدعى عليهم إلى اتفاق، أدين بموجبه برشلونة ككيان قانوني وأجبر على دفع 5.5 مليون يورو، بينما تمت تبرئة روسيل وبارتوميو.