بسبب الوضع الأمني .. إلغاء ودية أتلتيكو مدريد ويوفنتوس

الشركة الراعية قررت إلغاء المباراة الودية المقررة مساء غدٍ الأحد

أعلنت الشركة الراعية والمنظمة للمباراة الودية التي كان من المقرر أن تجمع يوفنتوس وأتلتيكو مدريد في تل أبيب مساء غدٍ الأحد إلغاء المواجهة نظرًا للأوضاع الأمنية التي تمر بها البلاد حاليًا.

النادي الإسباني كان من المفترض أن يختتم سلسلة مبارياته الودية بمواجهة العملاق الإيطالي في الشرق الأوسط قبل مواجهة خيتافي في الجولة الأولى من الدوري الإسباني يوم الـ15 من أغسطس الجاري.

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يوفنتوس من جانبه يستعد لمواجهة ساسولو في افتتاح مباريات الفريقين في الموسم الجديد من الدوري الإيطالي يوم الإثنين القادم، وقد خاض آخر مباراة ودية له أمام برشلونة في أمريكا وانتهت بالتعادل 2-2.

أتلتيكو مدريد وعبر موقعه الرسمي نشر بيان أكد خلاله إلغاء السفر إلى تل أبيب واللقاء الودي مع يوفنتوس على ملعب بلومفيلد نتيجة الأوضاع الأمنية المتوترة في إسرائيل وفلسطين حاليًا.

يُشار إلى أن الساعات الأخيرة كانت قد شهدت قصفًا إسرائيليًا على قطاع غزة وقد ردت الفصائل الفلسطينية بإطلاق عدد من الصواريخ محلية الصنع على المدن الإسرائيلية وبينها تل أبيب.