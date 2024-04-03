بسبب الهلال .. قراران صارمان من لويس كاسترو بشأن مباراة النصر وضمك

النصر يُواجه الهلال في السوبر السعودي

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اتخذ لويس كاسترو المدير الفني للنصر قرارين صارمين بشأن مواجهة ضمك السبت القادم في الجولة الـ27 من دوري روشن السعودي، وذلك بسبب مباراة الفريق أمام الهلال في كأس السوبر السعودي يوم الـ8 من إبريل الجاري.

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كأس السوبر سيُقام في أبو ظبي خلال الفترة من 8 إلى 11 إبريل الجاري، وقد كشفت صحيفة الرياضية السعودية عن قرار كاسترو إشراك اللاعبين البدلاء خلال مواجهة ضمك القادمة بهدف إراحة الأساسيين، خاصة في ظل انتهاء فرص الفريق الفوز بلقب الدوري المحلي.

القرار الثاني للمدرب البرتغالي هو إقامة تدريب أخير ومناورة مغلقة عن الإعلام في ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية بالمحالة في أبها بعد المباراة مباشرة بدلًا من العودة للرياض والتدرب هناك، وذلك بسبب ضيق الوقت، حيث سيتوجه الفريق من الجنوب إلى أبو ظبي مباشرة على متن طائرة خاصة.

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الرياضية أشارت إلى أن سلطان الغنام سيلعب عدة دقائق في المباراة بعد تعافيه من الإصابة التي أبعدته عن اللعب منذ 17 فبراير الماضي، وذلك تمهيدًا لإشراكه أساسيًا أمام الهلال.

يُشار إلى أن النصر يتواجد ثانيًا في جدول ترتيب دوري روشن بفارق 12 نقطة عن الهلال في الصدارة.

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