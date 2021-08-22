بسبب النصر .. تعليق شهادة الكفاءة المالية لأحد أندية الدوري وعقابه

قرار صارم من وزارة الرياضة السعودية

أصدرت وزارة الرياضة السعودية بيانًا أعلنت خلاله قرارها تعليق منح شهادة الكفاءة المالية لأحد أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي، وأعادت السبب في ذلك القرار لأمر يتعلق بنادي النصر.

وزارة الرياضة كانت قد أمهلت جميع أندية الدوري السعودي التي لم تحصل على شهادة الكفاءة المالية فرصة حتى الـ21 من أغسطس الجاري لتقديم الاوراق والمستندات المطلوبة لإثبات تسديدها لالتزاماتها المالية حتى الـ30 من أبريل الماضي، وإلا لن تستطيع قيد لاعبيها الجدد في قائمتها المحلية لموسم 2021-2022.

من هو النادي الذي تم تعليق شهادة الكفاءة المالية الخاصة به، ولماذا؟

وزارة الرياضة السعودية أعلنت تعليق شهادة الكفاءة المالية لنادي الطائي الصاعد هذا الموسم من دوري الدرجة الأولى، والسبب وجود مستحقات لنادي النصر لديه لم تُسدد بعد.

وأوضحت الوزارة في بيانها الذي نشر عبر حسابها الرسمي على تويتر أنها منحت الطائي شهادة الكفاءة المالية يوم 13 أغسطس الماضي، ومن ثم تقدم نادي النصر بأوراق تُفيد بوجود مستحقات له لدى الطائي بقيمة 430 ألف ريال سعودي مستحقة في الأول من يناير 2021 ولم تُسدد بعد.

وقد خاطبت الوزارة إدارة الطائي للاستفسار عن الأمر وتلقت ردًا يوم 17 أغسطس الماضي أكد صحة شكوى النصر، وأكد الطائي أن السبب في عدم الإفصاح عن هذا الالتزام يعود لخطأ من الإدارة المالية، مشيرًا إلى أنه تم تسديد المبلغ كاملًا.

وقررت الوزارة بعد التحقيق في الأمر تعليق شهادة الكفاءة المالية للطائي بجانب إحالة رئيسه التنفيذي ومديره المالي ومحاسبه للإدارة العامة للشؤون القانونية في الوزارة، وأخيرًا إحالة القضية بالكامل لاتحاد كرة القدم السعودي لاتخاذ الإجراء اللازم.

ذلك القرار يعني أن الطائي سيخوض اللقاء القادم من الدوري السعودي دون لاعبيه الجدد، وسيستمر ذلك حتى حسم الأمر من اتحاد الكرة ووزارة الرياضة.

هل هناك أي نادٍ لم يحصل على شهادة الكفاءة المالية؟

بخلاف الطائي، لا يوجد أي نادٍ من أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لدوري المحترفين السعودي لم يحصل على شهادة الكفاءة المالية المطلوبة ليستطيع النادي قيد لاعبيه الجدد في قائمته لموسم 2021-2022.

الاتحاد كان آخر الأندية التي حصلت على الشهادة، إذ أعلن حصوله عليها رسميًا يوم الـ19 من أغسطس الماضي، وقد سبقه الشباب والباطن والأهلي.

أندية الفتح والفيصلي وأبها كانت الوحيدة التي حصلت على شهادة الكفاءة المالية عند إعلان وزارة الرياضة القائمة الخاصة بالانتقالات الصيفية في بداية يونيو الماضي، ومن ثم لحق بهم الهلال.

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