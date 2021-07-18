بسبب المنتخب .. تغيير موعد انطلاق الموسم الجديد من الدوري السعودي

تعرف على الموعد المقترح لانطلاق الدوري السعودي 2021-2022

أكدت تقارير صحفية، على أن رابطة دوري المحترفين، بصدد اتخاذ قرارًا بتغيير موعد انطلاق الموسم الجديد من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين 2021-2022.

وكانت لجنة المسابقات باتحاد الكرة، قد أعلنت عن بدء النسخة الجديدة من الدوري السعودي للمحترفين يوم 12 أغسطس المقبل، قبل أن يتم اتخاذ قرارًا بتغيير الموعد.

وأشارت صحيفة "الرياضية" السعودية إلى أن هناك مشاورات قائمة حاليًا، لتقديم موعد انطلاق دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين يومًا واحدًا، لتنطلق يوم 11 أغسطس بدلًا من 12 من نفس الشهر.

وأضافت الصحيفة أن لجنة المسابقات باتحاد الكرة السعودي، حددت للرابطة مشاركات المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، بالإضافة إلى مباريات الأندية التي ستخوض منافسات دوري أبطال آسيا.

ومن المقرر أن يلعب الهلال أمام استقلال طهران الإيراني، بينما سيخوض النصر مباراته أمام تركتور سازي الإيراني، في دور الـ16 ضمن منافسات دوري أبطال آسيا.

وأكدت الصحيفة على أن اجتماعًا جمع بين وزارة الرياضة ورابطة دوري المحترفين، من أجل العمل على روزنامة الموسم الرياضي الجديد خلال الأيام الماضية، بما يتناسب مع مشاركات المنتخب السعودي والأندية السعودية.

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ومن المقرر أن يتم الإعلان عن جدول الدوري للموسم الرياضي الجديد اليوم الأحد، من جانب رابطة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.