بسبب المستحقات ومنتخب السيدات .. كندا تُلغي مباراة بنما الودية!

إلغاء مباراة كندا وبنما الودية لهذا السبب

رفض لاعبي المنتخب الكندي خوض مباراة ودية استعداداً لكأس العالم قطر 2022 أمام منتخب بنما وسط نزاع مع اتحاد كرة القدم الكندي على مستحقات التأهل للمونديال.

وألغيت المباراة قبل أقل من ساعتين من صافرة البداية وخرج المئات من المشجعين المحبطين بالزي الأحمر والأبيض خارج الاستاد بعد انتشار القرار.

وأصدر اللاعبون الكنديون بياناً بعد ظهر الأحد قالوا فيه إنهم قرروا عدم خوض المباراة لحين حل أزمة المستحقات، وفقاً لما نشره موقع (CBC SPort) الكندي.

بيان لاعبي كندا بعد عدم خوض المباراة أمام بنما

جاء في البيان عن لاعبي المنتخب الكندي: "حان الوقت لاتخاذ موقف تجاه مستقبل كرة القدم في كندا"، في إشارة إلى أن المفاوضات مع المسؤولين بدأت في مارس الماضي.

كما قال اللاعبون أنهم يريدون مزيداً من الشفافية بالإضافة إلى تغييرات في قيادة المنظمة، وتعويضات كأس العالم التي تشمل 40٪ المقدمة من فيفا إلى الاتحاد الكندي.

رئيس الاتحاد الكندي يُعلق على بيان لاعبي كندا

رفض نيك بونتيس رئيس الاتحاد الكندي لكرة القدم اقتراحات لاعبي المنتخب مشدداً: "لا يمكنني قبول هذا العرض الذي سيضعنا في وضع مالي لا يمكن الدفاع عنه".

وكان لاعبو منتخب كندا قد طالبوا أيضًا بضرورة النظر مجددًا في عقود الرعاية والنقل التليفزيوني الخاص بالمنتخب والاهتمام بالكرة النسائية.

ويرى فريق السيدات أيضاً أن الاقتراح المقدم من لاعبي -كندا منتخب الرجال- على أنه "خطوة إيجابية" نحو المساواة في الأجور بين فريقي الرجال والسيدات، "وخطوة توفر أساساً لمزيد من المفاوضات".

ووافق اتحاد كرة القدم الأمريكي مؤخراً على اتفاقيات مفاوضة جماعية تساوي مرتبات فرق الرجال والسيدات لأول مرة.

وكان منتخب كندا قد تأهل إلى كأس العالم للمرة الثانية في تاريخه ويقع في المجموعة السادسة من مونديال 2022 في قطر.

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